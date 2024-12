Esteban Ocon bedauert das Alpine-Aus: «So nicht»

​Fünf Jahre lang ist der Franzose Esteban Ocon (28) für Renault und Alpine Formel 1 gefahren, 2021 gewann er den Grand Prix von Ungarn. Nun musste er vorzeitig gehen. «So hätte das nicht enden sollen.»

Kettenreaktion kurz nach dem Start zum Katar-GP: Nico Hülkenberg hatte mit dem Haas-Rennwagen alle Hände voll zu tun, der Wagen schlug kurz quer, Alpine-Fahrer Esteban Ocon konnte eine Berührung nicht mehr verhinderte und segelte dann in den Williams von Franco Colapinto.

Aus für den Franzosen und den Argentinier, Hülkenberg konnte weiterfahren, schied später aber wegen eines Drehers aus.

Noch am gleichen Abend am Losail International Circuit begann zu kursieren: Das war der letzte Grand Prix von Esteban Ocon in Diensten von Alpine, beim WM-Finale von Abu Dhabi sitzt der nächstjährige Fahrer Jack Doohan im Auto.

Nach dem Rennen mimte Alpine-Teamchef Oliver Oakes den Ahnungslosen. Der Engländer zu Sky: «Von diesem Gerücht habe ich auch gehört. Ich habe mich noch nicht mit allen ausgetauscht. Ich glaube, da muss ich mich selbst informieren. Nicht das ich wüsste, aber es ist möglich.»



Am nächsten Morgen wurde das Ocon-Aus vom Rennstall des Autokonzerns Renault bestätigt. Und Oakes will davon nichts gewusst haben? Also, bitte …



Die Begründung: Auf diese Weise könne Ocon am Dienstag nach dem WM-Finale (10. Dezember) den Nachsaisontest mit Haas fahren. Was natürlich Fragen aufwirft, denn nichts hätte dagegengesprochen, dass Ocon bis am Sonntag für sein bisheriges Team fährt und am Dienstag für sein neues. So wie das Nico Hülkenberg mit Haas und Sauber macht oder Carlos Sainz mit Ferrari und Williams.



Während Alpine zu den wahren Hintergründen schweigt, hat sich Esteban Ocon auf X mit klaren Worten an seine Fans gerichtet.



«Ich möchte mich in erster Linie bei allen Mitarbeitern an der Rennstrecke sowie in den Werken von Enstone und Viry-Châtillon bedanken, die mich in den letzten fünf Saisons unterstützt haben. Wir haben so viel miteinander geteilt, und ich bin stolz, viele von ihnen meine Freunde nennen zu dürfen.»



«Ich verlasse Alpine/Renault mit tollen Erinnerungen und dem Stolz, jener Fahrer zu sein, der dem Team die besten Ergebnisse seit seiner Rückkehr in den Sport beschert hat. Es war mir eine Ehre dazu beizutragen, dass wir 2022 in der Konstrukteurswertung den vierten Platz belegen konnten.»



Ocon wurde 2020 in Bahrain Zweiter (damals hiess das Team noch Renault), gewann in Ungarn 2021, wurde Dritter in Monaco 2023 und Zweiter in Brasilien 2024.



Esteban weiter: «Ich weiss, wie viel diese Momente allen bedeutet haben, und dieses Erfolgsgefühl und die Freude gemeinsam mit dem Team ist die kraftvollste Emotion, die ich mitnehme.»



«Für das Team war 2024 kein einfaches Jahr, und die zweite Saisonhälfte war aus verschiedenen Gründen besonders schwierig. Ich bereue nichts, denn ich weiss, dass ich bei jedem einzelnen Einsatz 100 Prozent gegeben habe. So wie ich es immer getan habe.»



«An die Hunderten hart arbeitenden Männer und Frauen in Enstone und Viry: Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich nicht persönlich vorbeikommen und mich gebührend von euch verabschieden kann. Wie ihr wisst, bestand der Plan immer darin, an diesem Wochenende einen letzten Grand Prix zu fahren und mich nächste Woche persönlich von allen zu verabschieden. Auf beides habe ich mich gefreut. So sollte das nicht enden.»



«Allerdings ist die Welt der Formel 1 klein, und ich bin sicher, dass ich viele von euch bald wiedersehen werde. Ausserdem möchte ich meinem Freund Jack nur das Beste wünschen, denn er macht diese Woche beim Grand Prix von Abu Dhabi den nächsten grossen Schritt in seiner Karriere.»



«MERCI!»







Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0