Verstappen rüffelt Russell – listiger Plan von Alonso

​Max Verstappen ist seit dem GP-Wochenende von Katar nicht gut zu reden auf George Russell. Der Niederländer glaubt, die FIA hat sich vom Briten vorführen lassen. Fernando Alonso hegt einen listigen Plan.

Formel-1-Champion Max Verstappen ist richtig stinkig auf Mercedes-Fahrer George Russell. Der Engländer lief im Katar-Training auf den Red Bull Racing-Renner des Niederländers auf, Russell jammerte am Funk sofort, er sei übel aufgehalten worden. Damit fand er bei der FIA Gehör, die Verstappen die ungewöhnliche Strafe von einem Platz zurück gaben. Das Pikante dabei: Verstappen verlor dadurch die Katar-Pole an – George Russell.

Danach war Verstappen echt bedient: «Da in dieser Saison für mich alles entschieden ist, wollte ich niemandem die Vorbereitung seiner schnellen Runde zerstören, und dann kassiere ich dafür auch noch eine Strafe.»

Klar wurden Russell und Verstappen zu den Regelhütern zitiert. Max weiter: «Ich war schon oft in diesem Raum, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der so klar versucht hat, jemanden zu verarschen.»

Sky-GP-Experte Ted Kravitz weiss: «Vor der Fahrerparade hat Max dann George zur Rede gestellt. Dabei sollen Worte gefallen sein wie – du und deine FIA-Freunde …»

Angeblich sollen die Kameras und Mikrofone von Netflix den gesalzenen Dialog aufgenommen haben, mehr wissen wir dann im Februar 2025, wenn die neue Staffel von «Drive to Survive» kommt.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Ich glaube, die Strafe wurde vor allem deshalb verhängt, weil Russell am Funk so hysterisch reagiert hat. Da war ordentlich Gerissenheit im Spiel.»



Das findet auch Aston Martin-Star Fernando Alonso. Der Spanier hat sich Folgendes vorgenommen: «Wenn ich in Abu Dhabi auf einer langsamen Runde bin und vor mir einer ebenfalls, dann werde ich wie verrückt Gas geben, schnell aufschliessen und dann lauthals am Funk eine Strafe fordern, wie übel ich da blockiert werde. Mal sehen, vielleicht gibt es dann ja auch eine Strafe.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0