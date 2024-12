Max Verstappen, Zak Brown (McLaren): Streit? Spass?

​Was geht da seit Monaten ab zwischen McLaren-Geschäftsleiter Zak Brown (53) und Formel-1-Champion Max Verstappen? Wie tief gehen die Seitenhiebe zwischen dem Kalifornier und dem Niederländer?

Vielleicht begann alles im Frühling 2024, als McLaren-CEO Zak Brown im Formel-1-Podcast Beyond the Grid festhielt: «Wenn du Weltmeister werden willst, brauchst du eben beides – einen fabelhaften Rennwagen und einen Könner am Lenkrad. Aber ich glaube, mit dem Auto von Red Bull Racing könnten sechs oder sieben Fahrer den Titel holen. So grandios Max auch fährt, er wäre heute mit keinem anderen Auto Champion.»

Viele Verstappen-Fans fanden das respektlos gegenüber Max. Klar wurden dem Niederländer die Worte des 53-jährigen Kaliforniers zugetragen, und der RBR-Star scherzte: «Wer ist Zak Brown?»

Das Timing der Brown’schen Aussage war merkwürdig. Denn Anfang Mai legte McLaren nach, Lando Norris gewann in Miami seinen ersten Formel-1-GP, und die Mannschaft in Papaya-Orange hatte bis in den Herbst hinein in vielen Rennen das schnellste Auto. Red Bull Racing hingegen schlitterte in eine Krise, Verstappen blieb zehn Rennen lang ohne Sieg.

Max hat nie vergessen, was Zak Brown gesagt hatte. Als Verstappen in Las Vegas seinen vierten WM-Titel sicherstellte und Zak Brown ein Liver-Interview unterbrach, um zu gratulieren, da meinte Max: «Wie du gesagt hattest – ich kann nur im besten Auto gewinnen. War aber dieses Jahr wohl nicht so.»



Zak Brown sieht den angeblichen Streit zwischen ihm und Max eher als augenzwinkerndes Gestichel. «Max hat einen feinen Sinn für Humor. Und zwischendurch den Anderen ein wenig durch den Kakao ziehen, das gehört zum Geschäft. Ich finde es nur schade, dass die Leute das dann falsch einschätzen.»



«Ich für meinen Teil musste schmunzeln, als ich das mit ‘Wer ist Zak Brown?’ hörte. Ich habe zum Handy gegriffen und Verstappen eine Nachricht geschickt: ‘Ich möchte mich gerne vorstellen, denn du kennst mich vielleicht nicht. Aber ich bin der Kerl, der McLaren managt.’»



«Wir haben uns dann in Monza getroffen, einander die Hände gereicht, und Max hat geschmunzelt: ‘Ah, endlich habe ich einen Kopf zum Namen.’»



«Das ist doch alles harmloses Geplänkel, aber in den sozialen Netzwerken wird daraus dann oft ein Chaos gemacht. Ich bin auch nicht beleidigt wegen dem, was Max nach dem Las Vegas-GP zu mir gesagt hat. Unser Verhältnis ist prima, macht euch keine Sorgen.»





