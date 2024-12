Formel-1-Debüt von Jack Doohan: Ehrgeiziges Ziel

Formel-1-Rookie Jack Doohan wird sein GP-Debüt bereits in diesem Jahr in Abu Dhabi bestreiten. Mit dem Wüstenkurs verbindet der neue Teamkollege von Pierre Gasly gute Erinnerungen, wie er erzählt.

Alpine überraschte in Katar mit der Nachricht, dass Esteban Ocon das Saisonfinale in Abu Dhabi nicht bestreiten wird. Der Franzose, der seit 2020 für den Rennstall aus Enstone auf Punktejagd ging und mit dieser Mannschaft beim Ungarn-GP 2021 seinen ersten und bisher einzigen GP-Sieg feierte, hat sich nicht ganz freiwillig verabschiedet, wie seine öffentliche Abschiedsmessage an das Team in den sozialen Medien belegt.

Der vorzeitige Abgang von Ocon bedeutet, dass Jack Doohan im zweiten Cockpit neben Pierre Gasly sitzen wird. Der Australier wird sein GP-Debüt damit nicht vor heimischer Kulisse beim Saisonauftakt 2025 in Melbourne bestreiten, sondern schon in dieser Woche auf dem Yas Marina Circuit gegen die anderen 19 Stammfahrer antreten.

Die Vorfreude ist gross. Der 21-jährige Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan sagt vor dem Start des Rennwochenendes: «Es ist grossartig, mein Formel-1-Debüt mit dem Team an diesem Wochenende in Abu Dhabi zu bestreiten. Mit dem Yas Marina Circuit verbinde ich viele spezielle Erinnerungen.»

«Ich war während meiner Nachwuchskarriere schon einige Male auf dieser Strecke unterwegs und auf diesem Rundkurs habe ich auch 2023 auch meinen letzten Formel-2-Sieg gefeiert, umso grösser ist die Freude, im Formel-1-Renner auf diese Piste zurückzukehren», ergänzt der 21-Jährige.

Für das erste Rennen hat sich Doohan auch gleich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: «Dieses Wochenende und der anschliessende Test bieten dem Team und mir die gute Gelegenheit, vor dem Start der Saison wertvolle Erfahrungen auf der Strecke zu sammeln und ich habe mir zum Ziel gesetzt, dem Team dabei zu helfen, den sechsten WM-Rang in der Konstrukteurswertung zu erobern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, die Saison gemeinsam mit einem starken Ergebnis abzuschliessen.»

Das Alpine-Team belegt vor dem letzten GP des Jahres mit 59 Punkten den sechsten WM-Rang, fünf Punkte dahinter lauert das Haas-Team auf seine Chance, den Franzosen diesen Platz beim letzten Kräftemessen streitig zu machen.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0