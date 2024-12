Lewis Hamilton: So sagt Mercedes-Benz Dankeschön

​Beim WM-Finale von Abu Dhabi tritt Lewis Hamilton zum 246. und wohl letzten Mal an für Mercedes-Benz. Kein Rennfahrer war mit einem Team erfolgreicher, der Brite wird gebührend verabschiedet.

Die erfolgreichste Zusammenarbeit zwischen einem Formel-1-Piloten und einem GP-Rennstall geht zu Ende: Auf dem Yas Marina Circuit fährt Lewis Hamilton zum 246. Mal in Diensten von Mercedes-Benz. 2025 sitzt er in einem Ferrari.

Lewis Hamilton und Mercedes, das bedeutet gemeinsam 245 Grands Prix, 78 Pole-Positions, 55 beste Rennrunden, 84 GP-Siege, 153 Podestplätze, 6 Fahrer-WM-Titel, 8 Konstrukteurs-Weltmeistertitel.

Hamilton hat nie einen anderen Formel-1-Motor in seinen Autos als Mercedes-Power, über den Raum von 20.000 Rennrunden und mehr als 100.000 Rennkilometern.

Mercedes schreibt zum Abu Dhabi-GP: «Der Abschied nach einer so langen gemeinsamen Reise ist viel mehr als das Aufzählen von Rekorden und Statistiken. Es ist die Würdigung einer aussergewöhnlichen Persönlichkeit; einer Person, die den Wandel in unserem Sport vorangetrieben und angeführt hat.»

Mercedes hat eine globale Kampagne gestartet, «mit welcher wir die bemerkenswerten Leistungen von Lewis würdigen und die Höhen und Tiefen aus zwölf gemeinsamen Saisons seit 2013 dokumentieren»,



«Every Dream Needs a Team» schlägt eine Brücke zwischen den Hoffnungen des jungen Lewis Hamilton, in die Formel 1 aufzusteigen, und den Zielen der nächsten Generation, die er inspiriert hat; eine Generation, die im Motorsport einen Ort sieht, an dem sie ihre eigenen Hoffnungen und Träume verwirklichen kann.



Im Mittelpunkt steht ein Film, mit einzigartigem Archivmaterial aus der Zeit von Lewis im Team und aus den Anfängen seiner Karriere.



Eine Outdoor-Kampagne mit denkwürdigen Fotos von Lewis und dem Mercedes-Team wird Wahrzeichen in Kuala Lumpur, England und den USA beleuchten, darunter den Times Square von New York. Am Rennwochenende von Abu Dhabi ist die Botschaft der Kampagne auf seinem Auto zu sehen, unterstrichen durch die Namen von 150 Fans, die stellvertretend für die Millionen treuen Fans stehen, die Teil dieser unglaublichen Reise waren.



George Russell hat sich für das letzte Rennwochenende an der Seite von Hamilton etwas Besonderes einfallen lassen: An der Hinterseite seines Helms sind die beiden Weggefährten als Comic-Figuren zu sehen, mit dem Schriftzug – wir sehen uns auf der Strecke, Lewis,



Und an der Oberseite des Helms hat Russell einige schöne Momente mit Lewis festgehalten, etwa jenen, als er Hamilton als Teenager um ein Autogramm bat, oder die beiden gemeinsam auf dem Formel-1-Siegerpodest. George stellt dazu: «Verrückt wie die Zeit verfliegt.»



Hamilton selber trägt einen Helm mit dem Mercedes-Stern auf der Rückseite und dem simplen Schriftzug: Danke.



Den Film von Mercedes für Lewis Hamilton sehen Sie hier.