Christian Horner fassungslos: «Sah Max in der Mauer!»

​Im Abschlusstraining von Abu Dhabi verlor Max Verstappen fast sein Auto aus der Kontrolle, rettete sich mit blitzschneller Reaktion. Teamchef Christian Horner: «Ich sah Max schon in der Mauer.»

Da gefror nicht nur der Red Bull Racing-Mannschaft das Blut in den Adern: Eingangs Start und Ziel schlug der Rennwagen von Max Verstappen übel quer, der vierfache Weltmeister zeigte ein blitzschnelles Gegenlenk-Manöver, aber zwischendurch zeigte der Wagen übel Richtung Pistenbegrenzung, und RBR-Teamchef Christian Horner war einen kurzen Moment fassungslos: «Ich sah Max schon in der Mauer.»

Der Engländer weiter: «Ich habe ehrlich keine Ahnung, wie Max das gemacht hat, sich aus dieser Lage zu befreien und den Wagen auf der Bahn zu behalten. Max war im zweiten Quali-Segment Zweitschnellster, die Abstände waren gering, da sah das noch sehr vielversprechend aus.»

«Beim letzten Lauf schien das Auto nicht mehr im besten Arbeitsbereich zu sein, und wir konnten anhand der Minisektor-Zeiten erkennen, dass das nie und nimmer für die Pole reichen würde.»



Red Bull Racing hat es wie in Katar geschafft, nach grossen Schwierigkeiten am Freitag für den Samstag ein viel Speed auf die Bahn zu bringen. Horner weiter: «Umso enttäuschender, dass wir am Ende kein Wörtchen um die Pole mitreden konnten. Aber das ist eine Strecke, wo die Piloten gut überholen können, also eröffnet sich im Grand Prix vielleicht die eine oder andere Möglichkeit.»





Qualifying, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,595 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:22,804

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,824

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,886

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,945

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,984

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,132

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:23,196

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:23,264

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,264

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:23,419

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:23,472

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,784

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,833

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,877

16. Alex Albon (T), Williams, 1:23,821

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:23,880

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:23,887

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,912

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,105