Carlos Sainz (2.): Tränen beim Abschied von Ferrari

​Carlos Sainz belegt bei seinem Abschieds-Grand Prix von Ferrari den zweiten Platz, nur Lando Norris hat das in Abu Dhabi noch besser gemacht. Sainz stöhnt: «Ich habe alles gegeben, es hat leider nicht gereicht.»

Carlos Sainz geht mit seinem 27. Podestplatz in der Formel 1 in die Winterpause (gleich viele wie Ralf Schumacher und, ausgerechnet!, wie Bruce McLaren), damit kann der Spanier aber an diesem Tag nur schwerlich leben. Denn er weiss: An diesem Tag hätten er und Ferrari mehr zeigen müssen, um McLaren am Sieg im Konstrukteurs-Pokal zu hindern.

So aber müssen die tapferen Tifosi weiter warten, der vorderhand letzte Sieg in der Markenwertung geht zurück auf 2008.

Sainz erzählt über seinen 24. Grossen Preis dieser langen GP-Saison 2024 mit Tränen in den Augen: «Das ist ein zartbitterer Moment für mich. Ich habe immer gesagt, dass ich mich mit einem Spitzenergebnis von Ferrari verabschieden will. Das ist mir zwar gelungen, sogar mit Charles mit mir auf dem Podest. Aber es hat nicht gereicht gegen McLaren, und das tut weh.»

«Mehr als die Ränge 2 und 3 waren dieses Mal nicht drin. Natürlich haben wir uns überlegt, was wir gegen Leader Norris noch alles unternehmen könnten, aber die Wahrheit ist – sein Auto war einfach zu schnell, um ihn mit einer mutigen Strategie in Verlegenheit zu bringen.»

«Ganz ehrlich – im erste Teil des Rennens habe ich noch daran geglaubt, dass ich Norris vielleicht bügeln kann, denn ich blieb mehr oder weniger auf Schlagdistanz mit den mittelharten Pirelli. Aber als wir auf die harte Reifenmischung wechselten, da war der McLaren einfach die entscheidenden ein oder zwei Zehntel pro Runde schneller.»



«Gratulation an McLaren, sie haben den WM-Titel verliert und übers ganze Jahr gesehen die besseren Leistungen gezeigt.»



«Was uns angeht, so hatten wir keine einfache Saison – gut begonnen, dann ein Formtief, aber wir haben den Weg zurück auf die Siegerstrasse geschafft und das Titelrennen bis zum Schluss offen halten können. Darauf dürfen wir alle stolz sein.»



«Meine Zeit bei Ferrari ist nun zu Ende. Da hatte ich während der Auslaufrunde im Gespräch mit meiner Mannschaft schon einen Kloss im Hals. Ich durfte vier Jahre lang Teil der Ferrari-Familie sein. Ich habe mit Ferrari gezeigt, dass ich um Pole-Positions und Siege mitkämpfen kann. Diese Erfahrung bringe ich nun zu Williams, um mit den Engländern eines Tages auch wieder dahin zu kommen.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26:33,291 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,832 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,928

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +36,483

05. George Russell (GB), Mercedes, +37,538

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +49,847

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,560

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:15,554

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,373

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:23,821

11. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +2

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Motorschaden

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Aufhängungsschaden

Franco Colapinto (RA), Williams, Motordefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





WM-Schlussstand (nach 24 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 437 Punkte

02. Norris 374

03. Leclerc 356

04. Piastri 292

05. Sainz 290

06. Russell 245

07. Hamilton 223

08. Pérez 152

09. Alonso 70

10. Gasly 42

11. Hülkenberg 41

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

24. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 666 Punkte

02. Ferrari 652

03. Red Bull Racing 589

04. Mercedes 468

05. Aston Martin 94

06. Alpine 65

07. Haas 58

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4