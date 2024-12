Lando Norris (1.): «Jetzt bin ich mit WM-Titel dran!»

​Lando Norris hat das WM-Finale von Abu Dhabi gewonnen, mit einer makellosen Leistung, vierten GP-Sieg für den Engländer. McLaren zum ersten Mal Konstrukteurs-Pokalsieger seit 1998!

Das war eine Abschiedsvorstellung nach Mass: Lando Norris geht als Sieger in die Formel-1-Winterpause, er hat das ereignisreiche WM-Finale von Abu Dhabi gewonnen, nach einer fabelhaften Darbietung auf dem Yas Marina Circuit.

Abu Dhabi 2024 ist der vierte GP-Sieg des 25-jährigen Briten, sein vierter auch in dieser Saison nach Miami, Zandvoort und Singapur, sein erster auf dieser Rennstrecke, gleichzeitig ist dies sein 26. Podestplatz in der Königsklasse (gleich viele wie Eddie Irvien und Ronnie Peterson).

Für sein Team McLaren ist dies der 189. GP-Volltreffer, der zweite in Abu Dhabi nach Hamilton 2011. McLaren hat damit zum neunten Mal den Konstrukteurs-Pokal gewonnen, nach 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991 und 1998.

Norris ist mit sich und der Welt sichtlich zufrieden und sagt nach dem 24. WM-Lauf der Saison 2024: «Ich bin so stolz auf alle Mitarbeiter bei McLaren, das ist ein ganz besonderes Jahr. Und nächstes Jahr bin dann ich dran mit dem WM-Titel!»

«Erster Titel seit 1998, puh! Wir haben übers Jahr gesehen einen prima Job gemacht. Der Druck war enorm, und klar wollten wir uns das nicht entgehen lassen. Jetzt werden wir die Korken knallen lassen.»



«Mein Ziel ist es, nach der Marken-WM nun den Fahrer-WM-Titel zu holen. Ich habe meine Fehler gemacht, ich habe daraus gelernt, und 2025 will ich das gemeinsam mit McLaren umsetzen.»





So lief der Grand Prix

Bei untergehender Sonne wurde das Finale von Abu Dhabi freigegeben, den besten Start hatte Norris, aber Berührung zwischen Piastri und Verstappen, beide konnten weiterfahren. Damit Norris vor Sainz und Gasly. Die FIA ermittelte.



Magnussen hatte einen Bombenstart und tauchte sofort in den Top-Ten auf. Stand nach einer Runde: Norris, Sainz, Gasly, Russell, Hülkenberg, Alonso, Magnussen, Leclerc (von 19 gestartet!), Stroll und Lawson. Der Red Bull Racing-Renner von Pérez blieb stehen – virtuelle Safety Car-Phase. Dies nach einer Kollision zwischen Bottas und dem Mexikaner. Auch hier ermittelte die FIA.



Re-Start in Runde 3, Russell sofort am drittplatzierten Gasly dran, aber Pierre fuhr die Ellenbogen aus. Weiter hinten traf Piastri beim Neustart das Heck von Colapinto, es gab einen Platten für den Argentinier links hinten.



McLaren holte Piastri an die Box, um dem Australier frische Reifen zu geben, der leicht beschädigte Flügel blieb dran.



Die FIA handelte: 10-Sekunden-Strafe für Verstappen, für die Kollision mit Piastri.



Max am Funk: «Das war unglücklich, ich war schon auf gleicher Hohe an der Innenseite.» Piastri hingegen ätzte am Funk: «Ein Weltmeister-würdiges Manöver, wirklich.» Als Oscar von der Strafe für Max hörte, sagte er am Funk: «Gut.»



10 Sekunden dann auch für Bottas, für das Wegschnipsen von Pérez.



Stand in Runde 7: Norris drei Sekunden vor Sainz, Gasly, Russell, Hülkenberg, Alonso, Leclerc, Magnussen, Leclerc, Verstappen und Stroll.



Dann auch Piastri im Visier der Regelhüter, wegen der Aktion mit Colapinto. Und prompt 10 Sekunden für den zweifachen GP-Sieger.



In Runde 10 rauschte Leclerc an Alonso vorbei, Charles nun auf P6 und auf der Jagd nach Nico Hülkenberg.



Die Rennkommissare hatten keinen ruhigen Abend: Ermittlung gegen Albon und Zhou wegen Frühstarts. Der Chinese erhielt 5 Sekunden aufgebrummt.



Runde 12: Norris 3,5 sec vor Sainz, dann Gasly vor Russell, Leclerc nun vor Hülkenberg, Verstappen, dann Alonso und Hamilton, der am Funk schimpfte: «Ich habe hier keinen Speed.»



In Runde 14 war Russell den lästigen Gasly vor sich los, der Franzose bog zum Reifenwechsel ab. Etwas früh für ein Einstopprennen.



Verstappen am Funk: «Die Vorderreifen überhitzen, ich kann kaum richtig bremsen.»



Runde 16: Norris vor Sainz, Abstand stabil, dann Russell knapp vor Leclerc, Verstappen, Hamilton, Lawson, Tsunoda, Gasly und Doohan.



Am Ende der 20. Runde holte sich Leclerc harte Pirelli-Reifen ab. Neuer Stand: Norris Sainz, Russell, Verstappen, Hamilton, Lawson, Gasly, Leclerc und Hülkenberg.



Runde 24: Norris locker vor Sainz, das würde für McLaren reichen, völlig egal, was dahinter passiert. Russell berichtete, er fühle sich wohl mit den Reifen und wolle länger draussen bleiben, dann Verstappen, Hamilton sowie Leclerc nun vor Gasly, dahinter Hülkenberg.



Sainz in Runde 26 an der Box, der Ferrari nun auf harten Walzen. McLaren reagierte eine Runde später und holte Norris herein. McLaren erledigte den Stopp ultra-cool.



Nachdem auch Russell an der Box war (wollte er nicht länger fahren?) lautete der neue Stand in Runde 28: Norris zwei Sekunden vor Sainz, dann Verstappen, Hamilton, Leclerc, Russell, Galsy und Hülkenberg.



Williams nahm den Wagen von Colapinto aus dem Rennen: ein Motorproblem.



Hülkenberg am Funk: «Das ist definitiv kein Einstopprennen.»



In Runde dann Verstappen an der Box, der zuerst mal seine 10 Sekunden absitzen musste. Das warf Max aus den Top-Ten. Der Champion am Funk: «Wieso geben sie mir nicht gleich 20 Sekunden? Dumme Idioten.»



Gleichzeitig eine 10 Sekunden-Stop and go-Strafe für Lawson, nachdem seine Racing Bulls-Mannschaft das linke Vorderrad nicht richtig festgemacht hatte.



Gelbe Flagge in Runde 31: Reifenschaden links vorne am Wagen von Valtteri Bottas, nach Kollision mit dem Haas-Renner von Kevin Magnussen. Kevin: «Ist das nicht verflucht fabelhaft?» Die Chancen von Haas gegen Alpine um Rang 6 im Konstrukteurs-Pokal schwanden.



Ergebnis: viele Trümmerteile auf der Bahn, Bottas ausgeschieden mit krummer Aufhängung rechts vorne, die FIA am Ermitteln.



In Runde 35 Hamilton erstmals an der Box, der Champion fiel in seinem letzten GP für Mercedes zurück auf P7, unmittelbar vor Alonso und Verstappen. Drei Champions mit 13 WM-Titeln an der Arbeit.



Eine Runde später rauschte Max an Alonso vorbei ohne Mühe, DRS sei Dank. Neuer Stand: Norris, Sainz, Leclerc, Russell, Gasly, Hülkenberg, Hamilton, Verstappen, Alonso und Albon auf P10.



Hamilton rückte vor Hülkenberg und Runde 41, eine Runde später genehmigte sich Lewis auch Gasly. Für Pierre war das egal, sein Rennen war gegen Hülkenberg hinter sich, der Verstappen passieren lassen musste. Max kurz darauf auch an Gasly vorbei.



Ferrari gingen gegen Leader Norris die Möglichkeiten aus, irgend etwas Anderes zu machen, um Lando unter Druck zu setzen.



Nach 52 von 58 Runden Sainz am Funk: «Ich bin über etwas gefahren, ich glaube, ich habe einen Platten, könnt ihr gucken?» Antwort vom Ferrari-Kommandostand: «Aus unserer Sicht ist alles okay.»



Lando Norris liess nichts mehr anbrennen – vierter GP-Sieg (nach Miami, Zandvoort und Singapur), erster Konstrukteurs-Pokal für McLaren seit 1998.



Norris-Sieg vor Sainz und Leclerc, Hamilton kurz vor Schluss noch vorbei an Russell und damit Vierter. Dann Verstsappen, Gasly, Hülkenberg, Alonso und Piastri in den Top-Ten.





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26:33,291 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,832 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,928

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +36,483

05. George Russell (GB), Mercedes, +37,538

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +49,847

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,560

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:15,554

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,373

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:23,821

11. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +2

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Motorschaden

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Aufhängungsschaden

Franco Colapinto (RA), Williams, Motordefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





WM-Schlussstand (nach 24 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 437 Punkte

02. Norris 374

03. Leclerc 356

04. Piastri 292

05. Sainz 290

06. Russell 245

07. Hamilton 223

08. Pérez 152

09. Alonso 70

10. Gasly 42

11. Hülkenberg 41

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

24. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 666 Punkte

02. Ferrari 652

03. Red Bull Racing 589

04. Mercedes 468

05. Aston Martin 94

06. Alpine 65

07. Haas 58

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4