Charles Leclerc: «Viele falsche Schlagzeilen!»

Ferrari-Star Charles Leclerc verliert mit dem Abgang von Carlos Sainz einen Teamkollegen, mit dem er besonders gut auskommt. Umso mehr ärgerte sich der Monegasse über einige Schlagzeilen in den letzten Tagen.

Dass Charles Leclerc und Carlos Sainz nicht nur vor den Kameras des Fahrerlagers viel Spass miteinander haben, ist kein Geheimnis. Der Monegasse und der Spanier waren in den vergangenen vier Jahren nicht nur Teamkollegen beim ältesten GP-Rennstall der Welt, sondern auch neben der Strecke gerne gemeinsam unterwegs.

Auf der Piste gab es immer wieder auch Reibereien, wie etwa zuletzt in Las Vegas. Am Verhältnis der beiden Ferrari-Stars änderte das aber nichts, wie Leclerc im Fahrerlager von Abu Dhabi betont. Auf die Frage, ob er seinen bisherigen Teamkollegen vermissen werde, wenn dieser im nächsten Jahr für Williams um WM-Punkte kämpfen wird, oder ob er froh sei, mit Lewis Hamilton an seiner Seite ein neues Kapitel aufzuschlagen, sagte er: «Ich habe viele falsche Schlagzeilen gesehen in den vergangenen Tagen.»

«Meine Worte wurden nicht im richtigen Kontext wiedergegeben. Als ich gesagt habe, ich werde Carlos nicht vermissen, dann tat ich das nur, weil er nur 20 Meter weiter sein wird. Ich hatte ein unglaublich gutes Verhältnis mit Carlos, er ist ein derart guter Mensch und uns verbindet eine sehr gute Beziehung», stellte der 27-Jährige klar.

«Dass wir auf der Strecke unsere Reibereien hatten, ist normal. Wir beide fahren für Ferrari, kämpfen aber auch jeder für sich um GP-Siege. Und wenn man so nah beieinander ist, dann ist es unvermeidlich, dass es immer wieder Szenen gibt, in denen die Meinungen auseinandergehen. Aber alle diese Szenen stärkten letztlich unsere gute Beziehung, es hat uns näher zusammenrücken lassen», fuhr Leclerc fort.

«Uns verbindet auch abseits der Strecke sehr viel und auch wenn er im nächsten Jahr nicht mehr in Rot antreten wird, bin ich mir sehr sicher, dass wir weiterhin zusammen Zeit verbringen und an die Rennen reisen werden. Wir kommen wirklich gut miteinander aus und ich wünsche ihm nur das Beste», betonte der achtfache GP-Sieger.

Qualifying, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,595 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:22,804

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,824

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,886

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,945

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,984

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,132

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:23,196

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:23,264

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,264

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:23,419

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:23,472

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,784

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,833

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,877

16. Alex Albon (T), Williams, 1:23,821

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:23,880

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:23,887

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,912

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,105