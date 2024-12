Ohrfeige für Lewis Hamilton: Blamage gegen Russell

​Im 18. Formel-1-Jahr von Lewis Hamilton ist etwas passiert, das die Fans noch nie erlebt haben – der erfolgreichste GP-Pilot zieht über die ganze Saison gesehen den Kürzeren gegen seinen Stallgefährten.

Im Rahmen des GP-Wochenendes von Katar wirkte Lewis Hamilton sogar wie ein Fahrer kurz vor dem Rücktritt. Hamilton sagte am Losail International Circuit den staunenden Journalisten: «Ich bin einfach langsam. So wie jedes Wochenende. Und wenn du immer so weit hinten losfahren musst, dann ist es so gut wie unmöglich, ein Wörtchen mitzureden um Rennsiege.»

Nur: George Russell kämpfte gleichzeitig mit Max Verstappen um die Pole, also was ist da los?

Formel-1-Champion Jenson Button, der jahrelang an der Seite von Hamilton für McLaren gefahren ist, gibt zu bedenken: «Lewis ist nun fast 40 Jahre alt, und vielleicht verlierst du an diesem Punkt dieses letzte Fitzelchen Grund-Speed. Ich meine, du musst gegen Piloten antreten, die halb so alt sind, und egal wie hervorragend deine Reaktionsfähigkeit noch ist, du wirst keinen 20-Jährigen schlagen.»

«Ich glaube, im Rennen kann ein älterer Pilot seine Erfahrung einbringen, und dieser Nachteil wird sich nicht zeigen. Aber in der Quali ist das schwieriger. Das schmerzt. Es schmerzt, wenn du die ganzen Jungen siehst, die in den Abschlusstrainings regelmässig so schnell fahren.»



Nun ist die 24. Qualifikation dieser langen GP-Saison 2024 vorbei, Lewis Hamilton hatte Pech – er sammelte mit seinem Mercedes einen Poller auf, der vom Rennwagen Kevin Magnussens auf die Bahn gepfeffert worden war. Aus für Hamilton im ersten Quali-Teil.



Aber jetzt kommt die wahre Klatsche: Erstmals hat Lewis Hamilton einen Stallgefährten gefunden, den er nicht im Griff gehabt hat. 2023 hiess es zwischen Hamilton und Russell noch 11:11, nun aber hatte der junge Russell die Nase vorn, mit erschreckenden 19:5!



Nicht viel besser sieht es für Hamilton aus in den Qualifyings für die Sprints, da hat Russell mit 5:1 die Nase vorn.



Hat Hamilton die letzte Schärfe vielleicht wirklich verloren? Wir werden es 2025 erfahren, denn dann muss Lewis bei Ferrari gegen einen der besten Qualifyer im Feld antreten – gegen Charles Leclerc.





Quali-Duelle Mercedes 2024

Sprint-Quali

George Russell–Lewis Hamilton 5:1

GP-Quali

George Russell–Lewis Hamilton 19:5





Quali-Bilanz Lewis Hamilton

George Russell–Lewis Hamilton 29:39

Lewis Hamilton–Valtteri Bottas 70:30

Lewis Hamilton–Nico Rosberg 42:36

Lewis Hamilton–Jenson Button 44:14

Lewis Hamilton–Heikki Kovalainen 26:9

Lewis Hamilton–Fernando Alonso 9:8





Qualifying, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,595 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:22,804

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,824

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,886

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,945

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,984

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,132

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:23,196

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:23,264

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,264

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:23,419

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:23,472

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,784

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,833

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,877

16. Alex Albon (T), Williams, 1:23,821

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:23,880

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:23,887

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,912

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,105