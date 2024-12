Fred Vasseur (Ferrari): WM-Kampfansage in Abu Dhabi

Fred Vasseur musste im Qualifying von Abu Dhabi mitansehen, wie Charles Leclerc im Q2 hängenblieb. Der Ferrari-Teamchef lässt sich davon nicht entmutigen. Er verspricht: «Wir werden bis zur letzten Kurve kämpfen.

Das letzte Formel-1-Qualifying des Jahres verlief für die beiden Ferrari-Piloten sehr unterschiedlich. Während sich Carlos Sainz einen Platz in der zweiten Reihe erkämpfen konnte, wurde Charles Leclerc eine gestrichene Rundenzeit im zweiten Segment des Abschlusstrainings zum Verhängnis. Der Monegasse landete auf Platz 14.

Das Rennen muss er aber vom Ende des Feldes in Angriff nehmen, weil in seinem Dienstwagen die Batterie ausgetauscht wurde, womit die Scuderia aus Maranello das erlaubte Kontingent an Motor-Teilen überschritt. Das Team überlegt sich, die ganze Antriebseinheit auszutauschen. Das würde für Leclerc einen Start aus der Boxengasse bedeuten.

Fred Vasseur erklärte trocken: «Wir wussten schon vorher, dass es wegen der Startplatz-Strafe von Charles nicht einfach werden würde. Dann wurde ihm auch noch die Rundenzeit gestrichen, weil er ein paar Zentimeter neben der Bahn war. Das ist natürlich schade für uns, aber es ist, wie es ist.»

Und der Ferrari-Teamchef tröstete sich: «Carlos hat einen guten Job gemacht, er war immer bei der Musik und kämpfte lange um eine Position in der ersten Reihe. Am Ende hatte er einen kleinen Fehler, das hat uns die erste Startreihe gekostet. Doch wir werden nun schauen, was die Optionen sind.»

Und der Franzose versprach: «Wir werden bis zur letzten Kurve kämpfen. Seit Saisonbeginn sind wir im Rennen tendenziell stärker als im Qualifying und wir werden natürlich versuchen, den GP für uns zu entscheiden und die Saison mit einem Highlight abzuschliessen.»

Auf dem Papier hat Ferrari noch eine Chance auf den Konstrukteurstitel. Allerdings müssten nicht nur beide McLaren im Rennen ausfallen. Der älteste GP-Rennstall der Welt müsste auch den Rückstand von 21 Punkten auf das Team aus Woking wettmachen, um sich den lukrativen Titel zu sichern.

Qualifying, Abu Dhabi

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,595 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:22,804

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,824

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:22,886

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,945

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,984

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,132

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:23,196

09. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:23,264

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,264

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:23,419

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:23,472

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,784

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:23,833

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,877

16. Alex Albon (T), Williams, 1:23,821

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:23,880

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:23,887

19. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:23,912

20. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,105