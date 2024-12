Leclerc (Ferrari) von 19 auf 3 und am Boden zerstört

​Starker dritter Platz für Charles beim WM-Finale von Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit, aber der Monegasse ist ernüchtert – denn Ferrari hat den so sehnlichst erwarteten Titelgewinn verpasst.

GP-Veteran Nico Hülkenberg hat das einmal so formuliert: «Am Abend nach einem Formel-1-Rennen willst du dem Mann im Spiegel sagen können – ich habe alles gegeben, mehr war heute nicht drin. Egal, auf welchem Rang du ins Ziel gekommen bist.»

Ein Blick ins bleiche Gesicht von Charles nach dem Grand Prix von Abu Dhabi sowie aufs Ergebnis drängt den Verdacht auf: Von Leclerc hätte hier niemand mehr erwarten können.

Der achtfache GP-Sieger fuhr sich die Seele aus dem Leib, preschte von Startplatz 9 auf den dritten Rang – und ist dennoch am Boden zerstört.

Nach dem 42. Podestplatz (gleich viele wie Jackie Stewart) erzählt Leclerc mit eintöniger Stimme, in krassem Gegensatz zu seinem feurigen Rennen: «Ich wusste, dass ich in diesem Rennen sehr aggressiv sein muss, wenn ich noch etwas mitreden will.»



«Also habe ich voll reingehauen, und das hat vor allem in der ersten Runde prima geklappt, als ich mit viel Glück acht Ränge gutmachen konnte. Ich wollte so weit vordringen wie möglich, das habe ich geschafft, und damit bin ich durchaus zufrieden.»



«Aber die stärkste Emotion ist Enttäuschung, denn natürlich haben wir bis zuletzt daran geglaubt, dass wir das Ruder gegen McLaren vielleicht doch noch irgendwie herumreissen können. Und das ist uns eben nicht gelungen.»



«Es schmerzt mich zu erleben, wie wir bis zuletzt quasi am WM-Titel schnuppern können, und am Ende reicht es nicht. Unsere schwierige Aufgabe begann schon am Freitag, als klar wurde, dass wir in mein Auto eine neue Batterie einbauen und deswegen um zehn Ränge zurückweichen müssen.»



«Klar denkst du an alle Momente, in welchen du Punkte liegen gelassen hast, und am Schluss lediglich um vierzehn Zähler geschlagen zu werden, das ist jammerschade. Jetzt brauche ich ein paar Tage, um das alles zu verdauen.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26:33,291 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,832 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,928

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +36,483

05. George Russell (GB), Mercedes, +37,538

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +49,847

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,560

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:15,554

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,373

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:23,821

11. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +2

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Motorschaden

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Aufhängungsschaden

Franco Colapinto (RA), Williams, Motordefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





WM-Schlussstand (nach 24 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 437 Punkte

02. Norris 374

03. Leclerc 356

04. Piastri 292

05. Sainz 290

06. Russell 245

07. Hamilton 223

08. Pérez 152

09. Alonso 70

10. Gasly 42

11. Hülkenberg 41

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

24. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 666 Punkte

02. Ferrari 652

03. Red Bull Racing 589

04. Mercedes 468

05. Aston Martin 94

06. Alpine 65

07. Haas 58

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4