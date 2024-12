Lewis Hamilton: Emotionaler Abschied von Mercedes

Lewis Hamilton nahm in Abu Dhabi Abschied von Mercedes

Formel-1-Star Lewis Hamilton hat es in seinem letzten Rennen für Mercedes zwar nicht aufs Podest geschafft. Der siebenfache Weltmeister zeigte dennoch eine beachtliche Aufholjagd von Startplatz 16 auf Rang 4.

Knapp viereinhalb Sekunden fehlten Lewis Hamilton im Ziel auf Charles Leclerc, der sich beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi den letzten Platz auf dem Treppchen gesichert hatte. Der siebenfache Weltmeister hatte dennoch ein letztes Mal eine starke Leistung abgeliefert und sich von Startplatz 16 auf den vierten Rang vorgekämpft.

Gleich nach dem Fallen der Zielflagge nahm er am Funk Abschied von der Mannschaft, mit der er zwölf Jahre lang in der Formel 1 gekämpft und 84 Siege, 78 Pole-Positionen und 153 Podestplätze gefeiert hat. Acht Team-WM-Titel und sechs seiner sieben Fahrer-WM-Titel holte er mit dem Werksteam der Sternmarke, das er verlassen wird, um mit Ferrari ein neues Kapitel seiner beachtlichen GP-Karriere aufzuschlagen.

«Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite», erklärte Hamilton zu seinem Teamingenieur Peter «Bono» Bonnington. «Ja, Bono, wir haben alleine geträumt und zusammen daran geglaubt. Und als Team haben wir zusammen viel erreicht. Ich danke euch für euren Mut, die Leidenschaft, dafür, dass ihr mich erkannt und gefördert habt.»

«Was als Vertrauensvorschuss begann, wurde zu einer Reise, die in die Geschichtsbücher einging. Wir haben alles zusammen erreicht, und ich bin jedem so dankbar. Aus tiefstem Herzen wünsche ich euch nur das Beste, Ich liebe euch», fügte Hamilton an, der selbst viele liebe Worte von seinem Team erntete.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26:33,291 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,832 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,928

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +36,483

05. George Russell (GB), Mercedes, +37,538

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +49,847

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,560

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:15,554

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,373

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:23,821

11. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +2

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Motorschaden

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Aufhängungsschaden

Franco Colapinto (RA), Williams, Motordefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





WM-Schlussstand (nach 24 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 437 Punkte

02. Norris 374

03. Leclerc 356

04. Piastri 292

05. Sainz 290

06. Russell 245

07. Hamilton 223

08. Pérez 152

09. Alonso 70

10. Gasly 42

11. Hülkenberg 41

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

24. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 666 Punkte

02. Ferrari 652

03. Red Bull Racing 589

04. Mercedes 468

05. Aston Martin 94

06. Alpine 65

07. Haas 58

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4