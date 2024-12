Nico Hülkenberg (8.): Sein Schlusszeugnis für Haas

​Haas hat den Kampf gegen Alpine um WM-Rang 6 verloren, trotz starker Leistung von Nico Hülkenberg in Abu Dhabi – Rang 8. Das Problem von Hülki: Die Strafe nach der Quali und der Speed von Pierre Gasly.

Mit dem Fallen der Zielflagge am Yas Marina Circuit war klar: Platz 6 im Konstrukteurs-Pokal 2024 geht an Alpine, nicht an Haas. Beim Finale gaben den Ausschlag zu Gunsten der Franzosen vor allem zwei Faktoren – die Strafversetzung von Nico Hülkenberg nach der Quali, dazu der solide Auftritt von Pierre Gasly, der im Abu Dhabi-GP zeitweise auf Platz 3 herumgeigte und am Ende Siebter wurde.

Nach seiner bemerkenswerten Leistung beim Abschied von Haas sagt Nico augenzwinkernd, als Seitenhieb auf sich selber: «Gute Quali, gutes Rennen, aber an meinem Stil bei der Boxenausfahrt muss ich offenbar noch arbeiten!»

«Abgesehen davon war das eine runde, positive Sache, ein sehr schöner Abschluss meiner Saison bei Haas. Wir haben es geschafft, gemessen am Vorjahr einen tollen Fortschritt zu machen, aber leider haben wir dann sechste, siebte, achte, neunte Ränge eingefahren, das war gut, aber es war eben kein Sensations-Ergebnis dazwischen, wie es Alpine in Brasilien gelungen ist, wo die Franzosen auf P2 und P3 ins Ziel kamen. So etwas hat uns letztlich gefehlt.»

«Aber Fairplay – Alpine hat im letzten Teil der Saison einen feinen Job gemacht, Hut ab. Ihr sechster Rang ist verdient.»



«Heute Abend werden wir auf eine Saison anstossen, auf die wir stolz sein dürfen, auch wenn uns P6 durch die Lappen gegangen ist. Ich bin glücklich, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Ich habe die zwei Jahre mit Haas sehr schön gefunden, vielleicht in der besten Atmosphäre von all meinen GP-Teams. Ich verlasse Haas mit einem Lächeln auf den Lippen, und ich glaube, die Amerikaner sind auf einem guten Weg in die Zukunft.»



Am kommenden Dienstag (10. Dezember) beginnt für Hülki ein frisches Kapitel: Nachsaisontest mit Sauber/Audi. Nico: «Darauf freue ich mich, das wird interessant.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26:33,291 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,832 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,928

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +36,483

05. George Russell (GB), Mercedes, +37,538

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +49,847

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,560

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:15,554

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,373

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:23,821

11. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +2

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Motorschaden

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Aufhängungsschaden

Franco Colapinto (RA), Williams, Motordefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





WM-Schlussstand (nach 24 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 437 Punkte

02. Norris 374

03. Leclerc 356

04. Piastri 292

05. Sainz 290

06. Russell 245

07. Hamilton 223

08. Pérez 152

09. Alonso 70

10. Gasly 42

11. Hülkenberg 41

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

24. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 666 Punkte

02. Ferrari 652

03. Red Bull Racing 589

04. Mercedes 468

05. Aston Martin 94

06. Alpine 65

07. Haas 58

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4