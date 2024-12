Max Verstappen (6.) nach Strafe: «Dumme Idioten!»

​Formel-1-Champion Max Verstappen griff kurz nach dem Start zum WM-Finale von Abu Dhabi McLaren-Fahrer Oscar Piastri an, es kam zu einer Berührung und zur Strafe für Verstappen. Max ist nach Rang 6 echt bedient.

Für einmal gelang Lando Norris von Pole ein guter Start, Max Verstappen machte in Abu Dhabi sofort Druck auf Oscar Piastri, tauchte an die Innenseite des Australiers, aber da war der vierfache Weltmeister zu gierig – Berührung, beide Fahrer konnten weiterfahren, konnten aber zurückgeworfen.

Max am Funk: «Das war unglücklich, ich war schon auf gleicher Hohe an der Innenseite.»

Piastri, trocken wie ein guter Martini: «Ein Weltmeister-würdiges Manöver, wirklich.»

Dann kam dicke Post von den Regelhütern Felix Holter (Deutschland), Loic Bacquelaine (Belgien), Derek Warwick (Grossbritannien) und Mohamed Al Hashmi (Abu Dhabi): 10 Sekunden-Strafe für Verstappen. Piastri am Funk: «Gut.»

Max Verstappen war weniger angetan und ätzte: «Wieso geben sie mir nicht gleich 20 Sekunden? Dumme Idioten.»

Am Ende stürmte Verstappen noch zu Platz 6, legte dann seinen Helm ab, nicht aber den beissenden Spott: «Vielleicht stelle ich sicher, dass ich es auf zwölf Strafpunkte schaffe, wenn unser Baby kommt. Dann bekomm ich einen Vaterschaftsurlaub.»



Denn Verstappen hat zusätzlich zu den besagten 10 Sekunden auch noch zwei Strafknöllchen erhalten und steht damit bei acht Punkten.



Etwas ernsthafter meint der 64-fache GP-Sieger über seinen Start: «Der Start war gut, und dann habe ich es innen eben versucht und schnell gemerkt, dass diese Lücke rasant zugeht. Ich wollte da noch irgendwie rauskommen, weil es natürlich nicht meine Absicht war, mit Oscar zu kollidieren wollte.»



«Leider haben sich unsere Autos berührt. Ich habe mich bereits bei Oscar entschuldigt. Das war mir wichtig, denn im Gegensatz zu ihm hatte ich nichts zu gewinnen oder zu verlieren. Ich habe es versucht, hat nicht geklappt, das tut mir leid, und Oscar weiss das auch.»



«Über die Strafe würde ich am liebsten gar nicht reden. Ich verstehe das alles nicht mehr, aber was soll’s. Es ist besser, wenn ich mich nicht darüber aufrege, denn das ist die Zeit und die Nerven nicht wert.»



Ob es von den «dummen Idioten» noch einen Denkzettel gibt (FIA-Kommissare zu beleidigen, wird vom Autosport-Weltverband nicht so gerne gesehen), ist offen. Möglicherweise drücken die Regelhüter ein beim Finale ein Auge zu.





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26:33,291 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,832 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,928

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +36,483

05. George Russell (GB), Mercedes, +37,538

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +49,847

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,560

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:15,554

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,373

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:23,821

11. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +2

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Motorschaden

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Aufhängungsschaden

Franco Colapinto (RA), Williams, Motordefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





WM-Schlussstand (nach 24 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 437 Punkte

02. Norris 374

03. Leclerc 356

04. Piastri 292

05. Sainz 290

06. Russell 245

07. Hamilton 223

08. Pérez 152

09. Alonso 70

10. Gasly 42

11. Hülkenberg 41

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

24. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 666 Punkte

02. Ferrari 652

03. Red Bull Racing 589

04. Mercedes 468

05. Aston Martin 94

06. Alpine 65

07. Haas 58

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4