Oscar Piastri: «Max hat sich gleich entschuldigt»

Oscar Piastri hatte im letzten Rennen in Abu Dhabi ein unliebsames Aufeinandertreffen mit Max Verstappen. Obwohl das sein Rennen stark beeinträchtigte, hielt sich die Wut über den Formel-1-Champion in Grenzen.

Die Chance auf ein starkes letztes GP-Ergebnis in diesem Jahr war für Oscar Piastri in Abu Dhabi sehr gross, schliesslich durfte der McLaren-Star zusammen mit seinem Teamkollegen Lando Norris aus der ersten Startreihe losfahren. Doch während der Polesetter aus Grossbritannien alles richtig machte und beim Start gleich die Führung übernahm, geriet der Australier in der ersten Kurve mit dem heranstürmenden Formel-1-Champion Max Verstappen zusammen.

Der Red Bull Racing-Star wurde von den Regelhütern Felix Holter, Loïc Bacquelaine, Derek Warwick und Mohammed Al Hashimi als Unfallverursacher angesehen. und deshalb mit einer 10-sec-Zeitstrafe und zwei Strafpunkten bedacht. Für Piastri war das ein schwacher Trost, denn er musste an die Box und fiel ans Ende des Feldes zurück. Von dort kämpfte er sich wieder nach vorne und kreuzte die Ziellinie als Zehnter. Damit sicherte er sich immerhin einen frischen WM-Punkt.

Obwohl der Crash das Rennen des 23-Jährigen aus Melbourne stark beeinträchtigte, reagierte er nach dem Fallen der Zielflagge gelassen. Denn sein Teamkollege sicherte McLaren mit dem Sieg den ersten Konstrukteurstitel seit 1998. Ausserdem entschuldigte sich der vierfache Weltmeister gleich nach dem Rennen für den optimistischen Überholversuch, wie er erzählte.

«Wahrscheinlich war das schon etwas zu optimistisch», sagte Piastri zum Manöver des Niederländers. «Aber er hat sich gleich nach dem Rennen entschuldigt. Die Regelhüter haben ihm dafür eine Strafe aufgebrummt. Und natürlich war es danach ein hartes Rennen für mich.»

«Aber das Wichtigste ist, dass wir unser Ziel erreicht und den Titel für McLaren erobert haben. Das ist ein grosser Verdienst von allen bei McLaren, die in diesem Jahr Unglaubliches geleistet haben. Ich könnte nicht stolzer auf jeden Einzelnen sein. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Arbeit in diesem Jahr. Und natürlich war das letzte Rennen nicht einfach. Aber es war einfach nur schön, den Titel zu holen», ergänzte der zweifache GP-Sieger.

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26:33,291 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,832 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,928

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +36,483

05. George Russell (GB), Mercedes, +37,538

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +49,847

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,560

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:15,554

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,373

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:23,821

11. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +2

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Motorschaden

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Aufhängungsschaden

Franco Colapinto (RA), Williams, Motordefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





WM-Schlussstand (nach 24 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 437 Punkte

02. Norris 374

03. Leclerc 356

04. Piastri 292

05. Sainz 290

06. Russell 245

07. Hamilton 223

08. Pérez 152

09. Alonso 70

10. Gasly 42

11. Hülkenberg 41

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

24. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 666 Punkte

02. Ferrari 652

03. Red Bull Racing 589

04. Mercedes 468

05. Aston Martin 94

06. Alpine 65

07. Haas 58

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4