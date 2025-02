Ferrari-Star Lewis Hamilton: Feinde im eigenen Team?

Noch bevor Lewis Hamilton seine Arbeit bei Ferrari aufgenommen hatte, äusserten sich viele Teammitglieder positiv zum Neuzugang. Dennoch ist Bernie Ecclestone überzeugt: Er hat nicht nur Freude in den eigenen Reihen.

Dass sich Lewis Hamilton dazu entschieden hat, die Fronten zu wechseln, hat viele Reaktionen hervorgerufen. Der siebenfache Champion hat das Mercedes-Team nach zwölf gemeinsamen Jahren in Richtung Ferrari verlassen, und aus dem Lager der Roten machten viele positive Reaktionen zum prominenten Neuzugang die Runde.

Auch die Ferrari-Fans reagierten überwiegend positiv auf den Rekord-GP-Sieger, der ihnen endlich den langersehnten ersten Titelgewinn seit 2008 bescheren soll. Von einigen GP-Beobachtern waren aber auch skeptische Töne zu hören, was die Erfolgsaussichten den 40-Jährigen angeht. Auch der frühere GP-Zirkusdirektor Bernie Ecclestone ist sich nicht sicher, wie gut Hamilton bei Ferrari empfangen wird.

Der Baumeister der modernen Formel 1 erklärte im «Telegraph»-Interview: «Ich glaube nicht, dass Lewis die gleiche Aufmerksamkeit zuteil wird. Denn das Team ist glücklich mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Denn dieser spricht ihre Sprache, und sie werden ihn unterstützen.»

Ecclestone ging sogar einen Schritt weiter und prophezeite: «Und auch wenn sich Lewis gut anstellen wird, wird es dennoch viele Feinde geben, denn sein Wechsel erfolgte sehr plötzlich.» Den Altersunterschied zum 27-jährigen Monegassen will der 94-Jährige nicht überbewerten: «Ich habe da meine eigene Theorie», sagte er dazu.

«Es geht weniger ums Alter, sondern darum, wie lange jemand das Gleiche macht. Ich dachte bei Lewis, dass er müde geworden ist und seine Motivation verloren hat. Es wäre vielleicht etwas anderes, wenn er nie einen Titel geholt hätte. Dann wäre da noch der Anreiz, den grossen Triumph zu schaffen. Aber er hat schon sieben Mal den Gesamtsieg gefeiert.»

