Luca Magnussen: Auf den Spuren von Bruder Kevin

Mit Luca Magnussen betritt nach dem bisherigen Haas-Piloten Kevin Magnussen ein weiterer Spross des GP-Veteranen die Formelsport-Bühne: Der Teenager wird in der Britischen GB4-Meisterschaft antreten.

Schon bevor Kevin Magnussen im vergangenen Jahr seinen letzten GP-Einsatz für das Haas-Team bestritten hat, bestätigte er, dass er danach als BMW-Werksfahrer ins LMDh-Programm der Deutschen einsteigen werde. Der Däne hat sich damit aus der Königsklasse verabschiedet. Doch der nächste Magnussen ist bereits dabei, die Formelsport-Karriereleiter zu erklimmen.

Denn Kevins Bruder Luca Magnussen wird in diesem Jahr in der Britischen GB4-Meisterschaft antreten. Der 15-Jährige geht in seiner ersten Autosport-Serie für das Fortec Motorsports Team auf Punktejagd, wie Kevin auf seinem Instagram-Kanal verrät. «Es liegt in der Familie! Mein kleiner Bruder hat gerade einen Vertrag mit Fortec für die ganze Britische GB4-Saison unterschrieben. So cool, Luca – ich gratuliere!», schreibt der 32-jährige Spross von GP-Veteran Jan Magnussen.

Luca selbst freut sich auch über die Chance, in der Nachwuchsformel sein Talent unter Beweis stellen zu können. Er erklärt: «Ich bin unglaublich glücklich, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und stolz darauf, mit einem so renommierten und erfahrenen Team wie Fortec Motorsports zusammenzuarbeiten.»

«Das Team hat mich bereits herzlich willkommen geheissen, und jetzt freue ich mich einfach darauf, loszulegen und zu zeigen, was ich kann. Ein Jahr voller grosser Herausforderungen erwartet mich. Ein grosses Dankeschön an alle meine Sponsoren und an meine Familie, die mich auf meinem Weg unterstützt haben», ergänzt der junge Däne, der laut Teamchef Oliver Dutton durch seine Auftritte im Kart und beim Test in Donington Park überzeugt hat.

«Sein Engagement und seine Fähigkeiten machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung unserer Aufstellung, und wir sind zuversichtlich, dass er in dieser Saison grosse Fortschritte machen wird», sagte der Kopf des britischen Rennstalls zur Neuverpflichtung. Ob es Luca wie sein Bruder bis in die Formel 1 schaffen wird, steht noch in den Sternen. Das richtige Umfeld hat der Nachwuchspilot mit seiner Racing-verrückten Familie auf jeden Fall.

