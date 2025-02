Drive to Survive: Dann erscheint die 7. Staffel

Die Formel-1-Dokumentation «Drive to Survive» hat der Königsklasse viele neue Fans beschert. Nun steht die Veröffentlichung der 7. Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie an. Dieses Datum müssen sich die Fans merken.

Der US-amerikanische Streaming-Anbieter «Netflix» hat den Formel-1-Verantwortlichen mit der Doku «Drive to Survive» einen echten Boom beschert: Seit die Serie über die Königsklasse läuft, ist die Popularität des Sports in der ganzen Welt gestiegen – vor allem jüngere Fans haben durch die Doku ihre Leidenschaft für die Formel 1 entdeckt.

Alles begann 2018, als die Netflix-Berichterstatter dem GP-Zirkus folgten, die erste Staffel wurde im darauffolgenden Jahr ausgestrahlt. In diesem Jahr steht die Veröffentlichung der siebten Staffel auf dem Programm und diese geht am 7. März – also kurz vor dem Saisonstart in Melbourne, online. Der Startschuss für die diesjährige WM fällt am Wochenende des 16. März auf dem Albert Park Circuit.

Details zu den einzelnen Episoden hat Netflix zwar noch nicht veröffentlicht, aber der WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Lando Norris sowie der Fight um den Konstrukteurspokal zwischen McLaren und Ferrari dürften genügend Material für eine spannende Staffel hergeben.

Auch der schon vor dem Saisonstart verkündete Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari und der Abgang von Publikumsliebling Daniel Ricciardo dürften beim spektakulär gestalteten Saisonrückblick ein Thema sein.

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat