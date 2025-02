Eni & F1-Team von Alpine: Comeback nach Jahrzehnten

Das Energieunternehmen Eni spannt mit dem Alpine-Team zusammen. Der italienische Konzern ist somit zum ersten Mal seit 2000 wieder als Partner eines Formel-1-Rennstalls in der Königsklasse vertreten.

Zuletzt war der Mineralöl- und Energiekonzern Eni 2000 als Partner eines Formel-1-Rennstalls im GP-Zirkus vertreten. Damals spannte der Energieriese mit dem Benetton-Team zusammen. Eni war allerdings auch danach immer wieder in der Königsklasse präsent, etwa als Titelsponsor des Ungarn-GP oder des Highspeed-Kurses im Königlichen Park von Monza.

Nun hat das italienische Unternehmen eine historische Zusammenarbeit mit dem Alpine-Team beschlossen. Mit dem mehrjährigen Abkommen wird Eni damit der offizielle Energie- und Treibstoff-Partner des Teams aus Enstone. Als solcher ist er nicht nur auf dem 2025er-Renner des französischen Rennstalls zu sehen. Auch auf den Overalls und Helmen aller Fahrer und der Bekleidung der Boxenstopp-Crew wird das Eni-Logo zu sehen sein.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Innovationen im Bereich der Kraftstoff-Technologien zu analysieren und die Entwicklung von Biotreibstoff für den Renneinsatz voranzutreiben, um den Kohlenstoff-Ausstoss im Verkehrssektor zu reduzieren.

Die Kooperation geht über die Formel 1 hinaus, so hat Eni auch mit der Renault Group, zu der das Alpine-Team gehört, ein Abkommen geschlossen, um Synergien in den Bereichen Mobilität und Energie zu auszumachen und zu nutzen, um gemeinsam nachhaltige Lösungen zu finden.

Alpine-Sonderberater Flavio Briatore sagt zur Zusammenarbeit: «Es erfüllt uns mit grossem Stolz, Eni mit dem Alpine-Team wieder in der Formel 1 willkommen zu heissen. Eni war auch in der Vergangenheit ein wichtiger Partner des Teams in der Formel 1. Wir haben gemeinsame Ziele, vor allem in Bezug auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und künftige Bio-Treibstoff-Produkte. Es ist grossartig, dieses Unternehmen wieder an Bord des Alpine-Teams zu haben, und wir freuen uns darauf, in Zukunft viele spannende Projekte gemeinsam zu verwirklichen, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke.»

Claudio Descalzi, CEO von Eni spricht von einer bedeutenden Vereinbarung mit der Renault Group und betont: «Die Einführung von Bio-Treibstoff-Tests durch das Formel-1-Team von Alpine ist ebenso wichtig, da sie das stetige Streben der Formel 1 nach technologischer Exzellenz in der Motorenentwicklung spiegelt.»

«Wenn es um die Entwicklung innovativer Lösungen geht, gibt es nichts Besseres als das Know-how und die Fähigkeiten grosser Unternehmen zu kombinieren. Deshalb freue ich mich so sehr über die Partnerschaft mit Eni, die wir in der Formel 1 und auch bei der Erforschung neuer Möglichkeiten für eine effiziente Mobilität eingehen werden. Gemeinsam haben wir das Potenzial, Grenzen neu zu setzen», ist Renault-Group-CEO Luca de Meo überzeugt.