Formel-1-Auftakt: ServusTV überträgt Launch-Show live

Am 18. Februar ist es soweit: Die erste Launch-Show in der Formel-1-Geschichte geht dann über die Bühne. Wenn alle GP-Rennställe ihren Look für dieses Jahr präsentieren, ist ServusTV live dabei.

Die Saison 2025 beginnt schon am Dienstag, den 18. Februar, mit einer Premiere: Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Formel-1-Weltmeisterschaft werden in London erstmals alle Teams und Fahrer gemeinsam präsentiert. ServusTV überträgt die Gala aus der O2-Arena ab 21.15 Uhr live und exklusiv im österreichischen Free-TV.

Die österreichischen Fans können dank ServusTV live dabei sein, wenn alle zehn Mannschaften der Vierrad-Königsklasse erstmals gemeinsam ihren Look für die Saison 2025 präsentieren. Den Kommentar und die Analysen liefern Andreas Gröbl und ServusTV-Experte Philipp Eng, Stimmen und Stimmung fängt Reporterin Andrea Schlager direkt in der O2-Arena ein.

Alle GP-Autos, mit denen die Stars der Formel 1 in diesem Jahr auf Punktejagd gehen werden, werden die Fans allerdings erst im Rahmen der Vorsaison-Testfahrten in Bahrain zu Gesicht bekommen. Der Saisonauftakt steht dann am Wochenende des 16. März in Australien an.

Als Rechtehalter in Österreich zeigt ServusTV in der neuen Saison wieder insgesamt 12 Rennen live. Darunter sind viele Klassiker - wie jener in Monaco, wo Niki Lauda vor 50 Jahren erstmals gewann und den Grundstein zu seinem ersten WM-Titel legte. Zudem hat ServusTV alle Sessions von den spektakulären Rennen in Miami und Las Vegas sowie das grosse Saisonfinale in Abu Dhabi live im Programm. Alle Rennen der Saison 2025, die ServusTV nicht live zeigt, gibt es re-live zu sehen.



Die Formel-1-WM 2025

16.03. GP von Australien - live ORF

23.03. GP von China - live ServusTV

06.04. GP von Japan - live ORF

13.04. GP von Bahrain - live ServusTV

20.04. GP von Saudi Arabien - live ORF

04.05. GP von Miami - live ServusTV

18.05. GP der Emilia-Romagna - live ORF

25.05. GP von Monaco - live ServusTV

01.06. GP von Spanien - live ORF

15.06. GP von Kanada - live ServusTV

29.06. GP von Österreich - live ORF

06.07. GP von Grossbritannien - live ServusTV

27.07. GP von Belgien - live ORF

03.08. GP von Ungarn - live ServusTV

31.08. GP der Niederlande - live ORF

07.09. GP von Italien - live ServusTV

21.09. GP von Aserbaidschan - live ORF

05.10. GP von Singapur - live ServusTV

19.10. GP der USA - live ORF

26.10. GP von Mexiko - live ServusTV

09.11. GP von São Paulo - live ORF

22.11. GP von Las Vegas - live ServusTV

30.11. GP von Katar - live ORF

07.12. GP von Abu Dhabi - live ServusTV