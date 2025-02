Lewis Hamilton: Das sagt er über Charles Leclerc

Formel-1-Star Lewis Hamilton hatte in den vergangenen Wochen Zeit, seinen neuen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc besser kennenzulernen. Das sagt der siebenfache Weltmeister über den Monegassen.

Charles Leclerc und Lewis Hamilton werden von nun an Seite an Seite um WM-Punkte für das Ferrari-Team kämpfen, und die neue Fahrerpaarung in der Mannschaft aus Maranello gilt als eine der hochkarätigsten im aktuellen Formel-1-Feld. Der 27-jährige Leclerc gehört schon seit Jahren zur Ferrari-Familie, in der Formel 1 tritt er seit 2019 für den ältesten GP-Rennstall der Welt an, zuvor absolvierte er ein Lehrjahr im Sauber-Team.

Mit den Roten nimmt der Monegasse in diesem Jahr seine siebte Saison in Angriff und sein Ziel ist klar: Er will die WM-Krone holen – und zwar in der Fahrer- und Team-Wertung. Mit dem gleichen Ziel dürfte der Neuankömmling in Maranello in die neue WM starten. Hamilton würde sich mit einem weiteren Titel zum alleinigen Rekord-Weltmeister krönen. Ausserdem würde er damit beweisen, dass er auch ohne Mercedes-Power in der Lage ist, den Rest des Feldes zu schlagen.

Über seinen neuen Teamkollegen sagt der siebenfache Champion: «Die Arbeit mit Charles läuft wie am Schnürchen, es gab und gibt keine Dramen. Schon bevor ich wusste, dass ich zu Ferrari wechseln würde, tauschten wir uns immer wieder bei den Rennwochenenden aus und es herrschte immer ein gegenseitiger Respekt zwischen uns Beiden. Und wir wussten schon früh, dass wir auch einige Interessen abseits der Rennstrecke gemeinsam haben.»

«Charles liebt es, Klavier zu spielen, und das kann er auch sicherlich besser als ich. Aber wir beide interessieren uns für Musik, und beide hegen auch ein Interesse an der Mode. Es gibt also einiges, über das wir auch ausserhalb der Rennstrecke sprechen können. Und wir kommen sehr gut miteinander aus. Im vergangenen Jahr haben wir uns an einigen Abenden auch getroffen und hatten es sehr lustig miteinander», offenbarte der 105-fache GP-Sieger.

«Ich weiss, dass wir sicherlich auch unsere Auseinandersetzungen haben werden, aber wir werden auch unseren Spass hier haben und auch heute war es einfach nur ein Vergnügen, mit ihm zusammen hier zu sein. Wir werden uns sicherlich gegenseitig antreiben und versuchen, das Team gemeinsam an die Spitze zu bringen», fügte Hamilton an.

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat