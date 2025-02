Drohende Rennsperre? Max Verstappen bleibt gelassen

Formel-1-Champion Max Verstappen ist nur noch vier Strafpunkte von einer Rennsperre entfernt. Der Red Bull Racing-Star bleibt dennoch gelassen und betont: Er wird nichts an seiner Art, Rennen zu fahren, ändern.

Dass der Strafpunkte-Katalog, den der Autosport-Weltverband FIA eingeführt hat, auch zu einer Rennsperre führen kann, zeigte sich im vergangenen Jahr. Da musste der bisherige Haas-Pilot Kevin Magnussen musste sein Cockpit Rookie Oliver Bearman überlassen, weil er durch das Verursachen einer Kollision mit Pierre Gasly im vorangegangenen Rennen in Monza das erlaubte Jahres-Limit von 12 Strafzählern überschritten hatte.

Der Däne war der Erste, der es schaffte, innerhalb von zwölf Monaten mehr als die erlaubte Anzahl Strafpunkte zu kassieren. Aber das gleiche Schicksal könnte auch weiteren GP-Piloten drohen. Der Blick in den aktuellen Strafpunkte-Stand zeigt: Ausgerechnet die beiden Ausnahmekönner Max Verstappen und Fernando Alonso haben mit je acht Zählern derzeit am meisten auf dem Kerbholz.

Wobei der zweifache Champion aus Spanien weniger lange zittern muss, seine ersten drei Punkte verfallen am 24. März 2025. Verstappen muss hingegen bis 30. Juni 2025 ausharren, bis seine ersten beiden Strafpunkte, die er im vergangenen Jahr wegen der Kollision mit Lando Norris in Österreich kassierte, wieder gestrichen werden.

Dennoch bleibt der vierfache Champion gelassen – seine Fahrweise wird er nicht anpassen, betonte er vor der grossen Formel-1-Show in London. Auf die entsprechende Frage erklärte er entschieden: «Nein, und das ist auch keine neue Situation für mich. Ich glaube, ich hatte zuvor schon einmal neun oder zehn Punkte. Ich muss das Ganze nur gut managen.»

Dafür kassierte Max Verstappen seine 8 Strafpunkte:

2 wegen Kollision mit Lando Norris in Österreich

2 wegen Abdrängens von Norris in Mexiko

1 wegen Nicht-Einhaltens der Richtzeit im Brasilien-Sprint

1 wegen zu langsamen Fahrens in der Katar-Quali

2 wegen Kollision mit Piastri in Abu Dhabi

