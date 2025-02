Formel-1-Rookie Oliver Bearman: «Das war mein Fehler»

Auch Formel-1-Piloten können beim Versuch, den Führerschein zu bekommen, scheitern. Haas-Rookie Oliver Bearman musste gleich zwei Mal zur Prüfung antreten – und übt sich rückblickend in Selbstkritik.

Auf der Strecke hat Oliver Bearman schon mehrfach bewiesen, dass er weiss, wie man ein Fahrzeug bewegt. Der Aufsteiger aus dem Ferrari-Nachwuchsprogramm, der in diesem Jahr neben Esteban Ocon für das Haas-Team antreten wird, holte sich im vergangenen Jahr sieben WM-Zähler, obwohl er «nur» drei GP-Einsätze und einen Sprint bestritten hat.

Die Formel-1-Premiere des jungen Briten erfolgte bereits beim zweiten Rennwochenende in Saudi-Arabien, bei dem er ab dem dritten Training mit von der Partie war und als Siebter ins Ziel kam. Bearman ersetzte dort den erkrankten Ferrari-Star Carlos Sainz. In Aserbaidschan und São Paulo ging er dann für das Haas-Team an den Start – und schaffte es beim ersten der beiden Einsätze für seinen diesjährigen Arbeitgeber als Zehnter nochmals in die Punkte.

Auch vor den Formel-1-Einsätzen war Bearman flott unterwegs, etwa in der Formel 3, in der er 2022 – als Rookie – den dritten Gesamtrang belegte. In jenem Jahr musste er aber auch eine bittere Pille schlucken, denn er trat zur Führerscheinprüfung an – und fiel das erste Mal durch, wie er im Rahmen der F1-Enthüllungsshow offenbarte.

«Ich kam beim zweiten Mal durch. Das hätte ich jetzt nicht erzählen sollen», lachte der Teenager, und verriet: «Ich hielt bei einem Stoppschild nicht an. Er habe es nicht gänzlich missachtet, sonder sei einfach darauf zugerollt, anstatt richtig anzuhalten, erzählte der 19-Jährige, und fügte zu seiner Verteidigung an: «Auf Rennstrecken gibt es solche Schilder nicht.»

Ein bisschen Selbstkritik musste dann aber doch sein. Bearman erklärte: «Das war typisch ich, oder typisch Rennfahrer: Ich dachte, ich komme da auch ohne irgendwelche Fahrstunden durch. Das war mein Fehler. Danach nahm ich ein paar Lektionen, bevor ich nochmals zur Prüfung antrat.»

