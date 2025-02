Fred Vasseur: «Das ist überhaupt kein Problem!»

Nachdem Ferrari im vergangenen Jahr den Konstrukteurstitel knapp verpasst hat, will das Team aus Maranello in diesem Jahr Wiedergutmachung leisten. Teamchef Fred Vasseur erklärt, wie das gelingen soll.

Die Formel-1-WM bot im vergangenen Jahr sehr viel mehr Spannung, als es einige nach der dominanten Vorstellung von Red Bull Racing und Max Verstappen in der Saison 2023 erwartet hätten. Die Fahrer-WM wurde zwar schon beim drittletzten Rennen zu Gunsten des schnellen Niederländers entschieden. Der Kampf um den Konstrukteurstitel zog sich aber bis zum letzten Rennen hin.

Am Ende behielt McLaren die Oberhand und durfte erstmals seit 1998 wieder einen Gesamtsieg in der Team-Wertung feiern. Ferrari fehlten nur 14 Punkte und die Enttäuschung stand Charles Leclerc noch Tage nach dem Saisonfinale ins Gesicht geschrieben, als er in Ruanda bei der FIA-Preisverleihung seine Auszeichnung für den dritten Gesamtrang in der Fahrer-Wertung entgegennahm.

Umso entschlossener startet der Monegasse in die neue Saison, und auch sein neuer Teamkollege Lewis Hamilton sprüht nur so vor Tatendrang. Teamchef Fred Vasseur lässt keinen Zweifel an den Ambitionen des ältesten GP-Rennstalls der Welt aufkommen. Er betont: «Wir haben 2024 bis zur letzten Kurve der letzten Runde um den Team-Titel gekämpft und auf dieser Basis wollen wir auch in die diesjährige Saison starten.»

«Ich denke, wir haben ein gutes Gesamtpaket, das Auto und die Fahrer sind stark, und wir wollen nun wirklich einen Schritt nach vorne machen und unser Ziel, den Titel zu holen, erreichen. Damit das klappt, müssen wir alles richtig hinbekommen, die Fehlerquote minimieren und die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre fortsetzen», erklärt der Franzose.

Dass er mit Leclerc und Hamilton gleich zwei starke Fahrer ins Rennen um die Titel-Ehre schickt, könnte zu einem harten teaminternen Kampf führen. Doch das bereitet Vasseur keine Sorgen – im Gegenteil. «Das ist überhaupt kein Problem! Vielmehr ist das ein Vorteil, und das Ziel ist klar, wir wollen um die WM-Titel kämpfen. Dazu ist die Zusammenarbeit der beiden Fahrer unumgänglich und ich bin mir sicher, dass wir in die richtige Richtung gehen werden», erklärt er selbstbewusst.

Einfach wird es aber nicht, wie der 56-jährige Ingenieur betont: «2024 war wahrscheinlich die spannendste Saison, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, und ich denke, das wird auch in diesem Jahr so sein. Die Entwicklung der aktuellen GP-Fahrzeuge ist so fortgeschritten, dass wir einen engen WM-Kampf erwarten dürfen. Und die ersten Rennen werden entscheidend sein, denn alle Teams werden wohl ihre Entwicklung bald einstellen und sich auf die nächste Fahrzeuggeneration konzentrieren.»

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat