George Russell: «Tappen nicht mehr in die Falle»

Mercedes-Pilot George Russell hat nach dem Abgang von Lewis Hamilton die Leader-Rolle im Werksteam der Sternmarke übernommen. Der Brite ist sich sicher: Sein Team wird in diesem Jahr einen bestimmten Fehler vermeiden.

Nachdem Lewis Hamilton das Mercedes-Team nach zwölf gemeinsamen Jahren in Richtung Ferrari verlassen hat, ist bei der Mannschaft von Toto Wolff alles anders. Der bisherige Sternfahrer George Russell spielt – zumindest vorerst – die erste Geige im Team des deutschen Herstellers. Sein neuer Stallgefährte Kimi Antonelli soll die nächsten Rennen nutzen, um möglichst viel zu lernen.

Der Rookie freut sich auf seine GP-Premiere in Melbourne, und auch Russell blickt mit Zuversicht in die nahe Zukunft. Den Grund dafür verriet er im Rahmen der Formel-1-Show in London: «Ich bin überzeugt, dass wir nicht mehr in die gleiche Falle wie in den Vorjahren tappen werden. Da haben wir nicht weit genug vorausgeblickt.»

Vielmehr habe das Team nach Lösungen für die akuten Probleme gesucht, ohne dabei zu berücksichtigen, zu welchen weiteren Sorgen dies führen konnte, erzählte der 27-Jährige. «Wir haben diesmal vielmehr die Zukunft im Auge behalten als in der Vergangenheit.» Es sei in der Aerodynamik normal, dass man durch die Verbesserung eines Bereichs Einbussen in anderen Bereichen hinnehmen muss, wenn man bei dem Versuch, etwas zu verbessern, übers Ziel hinausschiesst.

«Ich glaube, das ist uns wirklich klar geworden: Wir haben uns angesichts der grundlegenden Änderungen, die wir vorgenommen haben, auch gefragt: Wird es das bewirken, was wir denken und werden wir dadurch ein Problem in den Rennen haben? Und wenn das der Fall ist: Wie können wir diese neuen Probleme umgehen?», offenbarte Russell.

«Wir waren wohl bei jeder Änderung, die wir vorgenommen haben, sehr viel sorgfältiger und haben mit den Simulationen versucht sicherzustellen, dass wir nicht in eine neue Falle tappen», ergänzt der WM-Sechste des Vorjahres. «Wir konnten soweit einen guten Fortschritt erzielen, aber wir wissen natürlich nicht, was die anderen machen, und uns erwartet auch mit Blick auf die Regeländerungen von 2026 eine interessante Saison, weil wir unsere Ressourcen sehr gut aufteilen müssen.»

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat