Lewis Hamilton: Rücktritt nach WM-Titel mit Ferrari?

Ferrari-Neuzugang Lewis Hamilton ist auf der Jagd nach seinem achten WM-Titel. Aber würde der Brite zurücktreten, wenn er dieses Ziel mit den Roten erreicht hat? Darauf fand Hamilton eine klare Antwort.

Neues Team, neues Glück – und mit dem großen Ziel, seinem achten WM-Titel: Lewis Hamilton fährt 2025 in Rot, ist neuer Fahrer der Scuderia Ferrari. Diese Kombination weckt Erwartungen und Hoffnungen bei den Fans.

Auf die Frage, ob er nach seinem nächsten Titel seine Karriere beenden und in den Ruhestand gehen würde, oder weiterfahren würde, sagte Hamilton in einer Medienrunde kurz, knapp und überlegt: «Wenn ich das Glück haben sollte, noch einen Titel zu gewinnen, was natürlich unser Ziel ist, sehe ich nicht, dass ich danach aufhöre.»

Kein Rücktritt nach dem möglichen Titel also! Aber wie stehen die Chancen für Titel Nummer 8?

Hamilton ist überzeugt, dass Ferrari bereit ist, den Titel zu holen. Der siebenmalige Weltmeister: «Ich habe schon mit zwei Teams gearbeitet, die WM-Titel geholt haben. Ich weiß, wie ein siegreiches Team aussieht und wie es sich anfühlt. Die Leidenschaft hier ist unvergleichlich.»

Hamilton: «Sie haben hier alle Zutaten, die es braucht, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Es geht nur darum, die Teile zusammenzufügen. Und mit Fred und John und Benedetto (Teamchef Vasseur, Aufsichtsratschef Elkann und CEO Vigna, Anm.) haben wir sehr gute Anführer. Wir haben hier alle einen sehr ruhigen und guten Ansatz. Niemand sagt, wir sind perfekt, an allem muss gearbeitet werden, und es wird jeder Stein umgedreht.»

So klingt Optimismus – und die Hamilton-Fans dürfen sich freuen, dass selbst ein Titel nicht das Karriere-Ende ihres Helden bedeuten würde.

Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island

* GP-Wochenende im Sprintformat