Lewis Hamilton bei Ferrari: «Kann man nicht ahnen»

Nach seinen ersten Runden im neuen Ferrari-Boliden in Fiorano war Scuderia-Neuzugang Lewis Hamilton ganz emotional. Er beschrieb, wie er trotz aller Erwartungen überrascht war von der Wucht der Emotionen.

Zwei Giganten des Rennsports kommen in der Saison 2025 zusammen: Lewis Hamilton und die Scuderia Ferrari. Nach einem Test in einem alten Auto zu Beginn des Jahres durfte Hamilton beim Launch im Rahmen eines Filmtags die ersten Runden in seinem neuen SF-25 drehen.

Zu seiner Ankunft in Maranello sagt Hamilton danach: «Ich habe Ferrari all die Jahre von außen beobachtet und gesehen, wie die Fahrer von den Fans empfangen werden. Mir wurde gesagt, dass es im Team so viel Leidenschaft gibt.»

Überrascht war er aber dennoch von der Wucht der Emotionen. Hamilton: «Wenn man drin ist, ist es noch viel besonderer, als man es sich vorstellen kann. Das kann man nicht ahnen, bevor man wirklich da ist und es selbst erlebt hat. Das ist wirklich schön zu sehen.» Große Emotionen bei Hamilton!

Gleich neben dem Ferrari-Werk in Maranello konnte Hamilton beim Launch des neuen Boliden seine ersten Runden auf der Heimstrecke in Fiorano drehen. Der Brite dazu: «Alles unter einem Dach zu haben, kannte ich vorher nicht. Vor der Fabrik eine Strecke zu haben, ist ziemlich unglaublich, dazu die ganze Geschichte von Fiorano.»

Alles neu für den siebenmaligen Weltmeister, der bislang in seiner Karriere mit Mercedes-Motor seine Erfolge feierte. Hamilton: «Wir haben eine Menge Arbeit, ich habe eine Menge Arbeit und akklimatisiere mich noch, gewöhne mich noch an ein neues Auto und eine neue Arbeitsweise. Aber jeder hat mich sehr willkommen geheißen. Es fühlt sich alles natürlich an. Es fühlt sich richtig an.»

Eine sehr vorsichtige Prognose wagt er auch: «Es wird zwischen den Top-Teams eng werden. Noch haben wir die anderen Autos aber nicht auf der Strecke gesehen.» Dass Ferrari aber alle Zutaten für den Titelgewinn hat, sagte er auch deutlich.