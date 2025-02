Ex-Alpine-Chef: Fahrerwechsel in der Saison denkbar

Der frühere Teamchef von Alpine, Otmar Szafnauer, hat in einem Podcast erklärt, dass er einen Fahrerwechsel mitten in der Saison von Jack Doohan zu Franco Colapinto gut vorstellen kann. Wovon das abhängt…

Alpine-Neuzugang Jack Doohan hat schon vor seinem ersten Rennen als Vollzeitfahrer einen Schatten im Nacken, der ihn verfolgt und einfach nicht loslässt: Seit Ende der Saison 2024 wird spekuliert, ob das französische Team Doohan nicht noch durch Franco Colapinto ersetzt.

Alpine hat den Argentinier, der 2024 einen starken Eindruck hinterließ, als dritten Fahrer verpflichtet. Und damit für den Vollzeitjob in Position gebracht? Die Rausschmiss-Gerüchte reißen seitdem nicht ab. Aussagen von Alpine-Berater Flavio Briatore befeuern die Gerüchte eher, als sie zu ersticken.

In einem Podcast von The Race sagte der frühere Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer jetzt über einen Fahrerwechsel mitten in der Saison von Doohan zu Colapinto: «Ich kann mir sicher vorstellen, dass das passiert.»

Szafnauer erklärt, wie er die Dynamiken sieht: «Es hängt ganz von der Persönlichkeit des Fahrers ab, ob er eher auf eine Bedrohung als auf Unterstützung reagiert. Bei manchen muss man sie in den Arm nehmen und unterstützen, damit sie besser werden, und andere reagieren besser auf die Bedrohung durch Konkurrenz, nach dem Motto, wenn ich nicht gut abschneide, wartet schon jemand in den Startlöchern, um meinen Platz einzunehmen.»

Der Druck auf Doohan ist ohne Frage groß. Szafnauer: «Jack ist nicht übermäßig emotional, also wird er einfach sein Bestes geben und sich keine Sorgen machen.» Vertraglich sind dem Australier (Sohn von Motorradlegende Mick Doohan) mehrere Rennen zugesichert – zum Auftakt in Melbourne wird Doohan zu seinem Heim-GP also den Alpine pilotieren. Wie es danach weitergeht? Unklar.

Szafnauer sagt: «Ich weiß nicht, ob das bei Alpine so geplant war, aber bei Williams sieht man es so, dass Colapinto gute Arbeit geleistet hat, besonders am Anfang, als er Sargeant abgelöst hat. Er war sofort auf dem richtigen Weg und hat die Fähigkeit, sofort einzuspringen und schnell zu sein. Also warten wir ab, was passiert.»

Szafnauer war im Sommer 2023 bei Alpine als Teamchef gefeuert worden, hat sich seitdem mehrfach zu den Entwicklungen bei seinem früheren Team geäußert und Prozesse im Hause Alpine-Renault kritisiert.