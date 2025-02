Fernando Alonso: Die Lehren aus dem Vorjahr

Für Aston Martin lief die Saison 2024 enttäuschend. Mit einem aerodynamisch komplett überarbeiteten Auto will das Team von Fernando Alonso 2025 neu angreifen – und die Lehren aus 2024 ziehen.

Die Saison 2024 war eine klare Enttäuschung für Aston Martin. Zwar holte das Team aus dem britischen Silverstone wie im Vorjahr Platz 5 der Konstrukteurs-Wertung – war aber mit 94 Punkten (gegen 468 von Mercedes auf Platz 4) völlig abgeschlagen. 2023 wurde man ebenfalls Fünfter, aber mit 280 Punkten, also nur 32 Zähler hinter McLaren an Rang 4. Der positive Trend zu Beginn der Saison 2023 brach im Laufe des Jahres ein – und Aston Martin konnte sich auch 2024 nicht erholen.

In der Saison 2025 als Übergangsjahr (letzte Saison mit stabilem Reglement) sollen nun einmal die Lehren aus der Vorsaison gezogen werden – und der Weg in Richtung 2026 bereitet werden. Dann tritt ein komplett neues Reglement in Kraft, sowohl für Motoren als auch Aerodynamik. Mit einer Motorenpartnerschaft mit Honda und Design-Guru Adrian Newey (kam von Red Bull Racing) soll bei den Grünen die Wende kommen.

Erst mal steht aber 2025 an – mit einem aerodynamisch runderneuerten Auto. An den Front- und Heckflügeln, den Seitenkästen, der Motorabdeckung und dem Unterboden sind klare Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen – und das bereits auf dem vom Team veröffentlichten (gerenderten) Material, bei dem sich die Rennställe in der Regel wenig bis gar nicht in die Karten schauen lassen.

Zweifach-Weltmeister Fernando Alonso: «Wir haben 2024 viel gelernt, und das Team hat das als treibende Kraft genutzt. Der Wettbewerb wird in diesem letzten Jahr des aktuellen Reglements sehr eng werden, aber ich weiß, dass das Team in der Fabrik hart gearbeitet hat, um sicherzustellen, dass wir bereit dafür sind.»

Der Spanier weiter: «Ich freue mich darauf, wieder auf der Strecke zu sein. Ich bin bereit, diesem Team zu helfen, stärker zu werden und diese Reise mit Aston Martin Aramco fortzusetzen.»

