Test & Seat-Fit: Lawson startet bei Red Bull Racing

Liam Lawson mit seinem Team in Jerez

Lawson testete in Jerez den zwei Jahre alten RB19

Die Saison 2025 beginnt diese Woche mit den Tests – Red Bull Racing-Pilot Liam Lawson hat sich schon fleißig vorbereitet. Er testete in Jerez und hat bereits seinen Sitz für den RB21 angepasst!

Am Mittwoch starten in Bahrain die offiziellen Wintertests – Red Bull Racing-Pilot Liam Lawson durfte sich schon vorher etwas eingrooven!

Bei einem Test in Jerez in Spanien fuhr der neue Kollege von Max Verstappen den RB19, also den Red Bull Racing-Boliden aus der Saison 2023, mit dem das Team den Konstrukteurstitel und Verstappen die Fahrer-WM holte.

Auf dem Circuito de Jerez drehte der Neuseeländer Übungsrunden mit dem Auto. Tests sind mit zwei Jahre alten Autos möglich – Ausfahrten mit aktuelleren Boliden unterliegen dagegen strikten Regeln.

Das 2023er-Auto ist nach einem sehr ähnlichen Reglement gebaut wie der 2025er-Bolide. Lawson kann sich so also schon mal an die Eigenschaften und Fahrweise seines neuen Dienstwagens gewöhnen. Solche Tests mit älteren Autos helfen auch, um sich mit dem gesamten Ingenieurs- und Mechanikerteam einzuspielen und Routinen zu entwickeln.

Auch auf seinen Einsatz im neuen Boliden, dem RB21, hat sich Lawson bestens vorbereitet und bereits seinen Sitz angepasst. Am Dienstag (25. Februar) wird Red Bull Racing dann auch offiziell den neuen Boliden vorstellen – auf dem Bahrain International Circuit, wo einen Tag später die offiziellen Wintertests beginnen.