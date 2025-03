Alex Wurz: «Lewis Hamilton muss sich umstellen»

Der ehemalige Formel-1-Fahrer und TV-Experte Alex Wurz analysiert die Lage vor dem Saisonstart in Melbourne am kommenden Sonntag. Der Österreicher spricht über die Neulinge, Red Bull Racing und Lewis Hamilton.

Die Formel 1 startet am Sonntag in Melbourne in ihre 75. Saison. In der TV-Sendung «Sport am Sonntag» im ORF gab Alex Wurz (51) eine Einschätzung der Lage ab. Der ehemalige Formel-1-Fahrer, Le-Mans-Sieger, Fahrervertreter und Vater zweier Rennfahrer-Söhne fiebert dem Saisonauftakt entgegen.

Wurz ordnet die Gesamtsituation aktuell so ein: «Am Ende kann es nur einen geben – aber das wird ganz zum Schluss sein. Es wird bis dahin aber ein intensiver Kampf mehrerer Teams und vieler Fahrer. Es ist zu knapp, um es vorherzusagen. Bei den Tests haben wir das schon gesehen. Einmal kann Oscar Piastri der Schnellste sein, dann ist es Lewis Hamilton, dann ist es auch Kimi Antonelli als Jungspund – ich freue mich sehr auf diese Saison!»

Nur bei McLaren mit Lando Norris und Oscar Piastri und bei Aston Martin mit Fernando Alonso und Lance Stroll ist die Fahrer-Paarung gleich geblieben – alle anderen Teams haben einen neuen Fahrer in ihren Reihen. Wurz sagt dazu: «Die Jungen brauchen ein wenig Zeit. Sie kämpfen nicht nur gegen die Besten einer Generation, sondern auch die besten der Formel 1. Ich glaube, dass nach ein paar Rennen Antonelli und Liam Lawson schon in Fahrt kommen können und sich beweisen werden.»

In Anlehnung an Lewis Hamiltons Sensations-Wechsel zu Ferrari erinnert sich der ehemalige BMX-Weltmeister Wurz: «Ayrton Senna hat einmal gesagt: Bei einem Teamwechsel muss ich mich als Einzelperson umstellen, nicht versuchen das Team mit mehreren hundert Leuten umzustellen. Lewis hat schon damit begonnen. Er hat auch begonnen Italienisch zu lernen. Unter dem Strich wollen die Tifosi Helden sehen, die für die Marke und für das Team alles geben.»

Wurz sagt zum Weltmeister-Team Red Bull Racing: «Ich hoffe für Red Bull Racing, dass sie sich gesammelt haben, dass sie mit der neuen Truppe geschafft haben, dass jeder intern seine Position hat und es keine Grabenkämpfe gibt. Ich hoffe, dass die gesamte Brain-Power am Produkt ankommen. Das ist zyklisch, das haben wir bei allen Teams gesehen. Red Bull Racing durchlebt das jetzt. Sie zehren noch sehr von der Vergangenheit und haben das Glück, dass sie Max Verstappen haben, der alles aus dem Auto herausquetschen kann.»

«Alle von den sechs Jungen werden uns positiv überraschen und zeigen, dass da eine neue Generation nachkommt, die noch eine Spur besser ist und auch besser vorbereitet ist. Die alten Arrivierten müssen sich warm anziehen!» Wurz gibt auch einen WM-Tipp ab: «Ich würde sagen, es wird Lando Norris.» Als Team- und Konstrukteurs-Weltmeister setzt Wurz übrigens auf McLaren.

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat