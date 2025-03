Toto Wolff: Warnung vor dem Formel-1-Saisonauftakt

Mercedes-Teamchef Toto Wolff wird erstmals eine Formel-1-Saison ohne Lewis Hamilton bestreiten. Der Wiener spricht von einer neuen Ära, warnt gleichzeitig aber auch: Die Konkurrenz wird zum Start einen Vorteil haben.

Im vergangenen Jahr schloss das Mercedes-Team die Saison auf dem vierten Gesamtrang ab, auf Spitzenreiter McLaren fehlten fast 200 WM-Zähler. Das Werksteam der Sternmarke nahm nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi Abschied von Lewis Hamilton. Der siebenfache Weltmeister hatte seinen Abgang in Richtung Ferrari schon vor dem Start der letzten WM angekündigt. Der Abschied fiel dennoch emotional aus.

Als Nachfolger bestimmte Toto Wolff den jungen Kimi Antonelli, der sein erstes Jahr in der Königsklasse bestreiten wird. Der Mercedes-Teamchef spricht deshalb von einem neuen Kapitel in der Team-Geschichte. Und er gewohnt erklärt: «Wir werden alles daran setzen, in den kommenden Jahren neue Maßstäbe zu setzen und neue Träume zu verwirklichen.«

«Dazu braucht es jeden Einzelnen von uns: von den Fahrern über die Mechaniker und Ingenieure bis hin zu allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Brackley und Brixworth und natürlich unseren Fans», betont der Wiener. «Mit George und Kimi, zwei Talenten aus unserem Nachwuchsprogramm, haben wir eine starke Fahrerpaarung, die Erfahrung, Jugend und puren Speed vereint. Es ist ein aufregendes Duo, das uns in die nächste Ära führen wird», ist er sich sicher.

«Als Team hatten wir im Winter eine große Herausforderung zu meistern. Unsere Konkurrenten haben das Jahr 2024 stark abgeschlossen und wir wissen, dass Ferrari, Red Bull Racing und vor allem McLaren zu Beginn einen Performance-Vorteil gegenüber uns haben sollten», mahnt Wolff gleichzeitig.

«Wir können mit unserer Arbeit in der Wintervorbereitung und bei den Testfahrten in Bahrain zufrieden sein. Beide Fahrer äußerten sich nach den drei Tagen positiv über den W16, und es deutet viel darauf hin, dass wir Verbesserungen erzielen konnten. Natürlich zählt nur, wie wir uns auf der Stoppuhr im Vergleich zu unseren Konkurrenten schlagen. Dieses Wochenende werden wir sicherlich ein klareres Bild vom Kräfteverhältnis bekommen.»

