Zak Brown (McLaren): «Haben das beste Fahrer-Duo»

Die McLaren-Teamführung freut sich über die Vertragsverlängerung von Oscar Piastri. CEO Zak Brown ist sich sicher: Kein anderer Formel-1-Rennstall ist bei der Fahrer-Paarung besser aufgestellt.

McLaren ist neben dem Aston Martin Team der einzige Rennstall, der in diesem Jahr mit den gleichen Fahrern in der Formel 1 antritt wie in der vergangenen Saison. Und das Traditionsteam aus Woking wird auch die nächsten Jahre die Dienste von Lando Norris und Oscar Piastri in Anspruch nehmen. Denn nach der Vertragsverlängerung von Piastri sind beide Piloten der Papaya-Truppe in den nächsten Jahren an McLaren gebunden.

CEO Zak Brown freut sich: «Es ist fantastisch, dass wir die Verlängerung des Abkommens mit Oscar bestätigen können. Er ist nicht nur ein unglaublich talentierter Fahrer, er passt mit seiner Arbeitsmoral auch perfekt zu unserem Team und deshalb mussten wir auch nicht lange überlegen, als es darum ging, seinen Vertrag zu verlängern.»

Der Amerikaner ergänzt gewohnt grossmundig: «Wir haben das beste Fahrer-Duo in der Startaufstellung, und wir konnten in den vergangenen beiden Jahren miterleben, wie wichtig Oscars Beitrag an den Team-Erfolg auf und neben der Strecke war. Umso glücklicher sind wir, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm in den nächsten Jahren fortzuführen.»

Auch Teamchef Andrea Stella freut sich: «Die Verlängerung zeigt, wie gross unser Vertrauen in Oscar ist, und sie zeigt auch, dass wir beide den Wunsch hegen, in den nächsten Jahren zusammen um WM-Titel zu kämpfen. Es war eine Freude, in den vergangenen beiden Jahren mit Oscar zu arbeiten und er hat uns stets beeindruckt mit seinem Talent, seiner Hingabe und seiner Arbeitsethik, aber auch mit seinem Beitrag, den er als Mensch fürs Team geleistet hat.»

«Mit ihm und Lando haben wir, was wir brauchen, um auch langfristig vorne mitzukämpfen. Ich freue mich darauf, Oscar weiter wachsen und sich als Fahrer entwickeln zu sehen. Und ich bin überzeugt, dass er auf seinem Weg noch viele Erfolge feiern wird», fügt der Italiener an.

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat