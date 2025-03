Marc Surer: Düstere Prognose für Lewis Hamilton

Die Formel-1-Saison steht vor der Tür und die Fans und GP-Experten fragen sich, wer sich in dieser Saison am Ende zum Weltmeister krönen wird. GP-Veteran Marc Surer hat eine klare Antwort auf diese Frage.

In Melbourne ist alles für den Formel-1-Saisonauftakt vorbereitet – na ja, fast alles, da und dort wird noch geschraubt, die letzten Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren im Fahrerlager des Albert Parks, um einen reibungslosen Ablauf des ersten Rennwochenendes des Jahres zu garantieren. Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten zu spüren.

Auch die Fans und GP-Experten blicken gespannt auf das anstehende Jahr, in dem die Formel-1-Piloten zum letzten Mal in der diesjährigen Fahrzeug-Generation um WM-Punkte, Siege und den Titel kämpfen werden. Das Reglement bleibt weitgehend unverändert, deshalb erwarten die Beobachter auch eine spannende Saison.

WM-Prognosen sind entsprechend schwierig zu treffen, dennoch gibt GP-Veteran Marc Surer im Gespräch mit «Makthavare.se» einen klaren WM-Tipp ab. «Vor uns liegen 24 WM-Runden, deshalb gebe ich nur ungern eine Prognose für den Sieger am Ende ab, wenn die Saison noch gar nicht erst losgegangen ist. Aber wenn ich eine Rangliste zusammenstellen müsste, dann wäre Max Verstappen auf Platz 1, Lando Norris wäre Zweiter und Charles Leclerc würde auf dem dritten Platz landen.»

«Verstappen hat schon bewiesen, dass er auch einen Titel holen kann, wenn er nicht im besten Auto sitzt. Er ist derzeit ganz klar der beste Fahrer im Formel-1-Feld. Lando Norris hat eine grosse Chance, wenn das Team sich anpasst, denn mit seinem starken Teamkollegen Oscar Piastri könnte er einen Fahrer an seiner Seite haben, der ihm Punkte wegnimmt. Im vergangenen Jahr dauerte es zu lange, bis das Team reagiert hat. Und was Leclerc angeht: Er hat mit Enrico Cardile einen der technischen Leiter von Ferrari an Aston Martin verloren. Deshalb frage ich mich, ob sie in diesem Jahr die gleiche Chance wie in der vergangenen Saison haben werden», begründet der Schweizer seine Wahl.

Lewis Hamilton, der von Mercedes zu Ferrari wechselte, traut er keinen achten WM-Titel zu. Surer erklärt: «Lewis im Ferrari ist eine grosse Sache. Er ist dank der sozialen Medien der berühmteste Fahrer der Welt, und Ferrari ist das berühmteste Formel-1-Team. Es ist an sich ein Sieg, dass diese beiden grossen Namen zusammen sind. Aber das Alter von Hamilton spricht gegen ihn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er als 40-Jähriger einen achten WM-Titel gewinnt.»

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat