Jacques Villeneuve: Warnung an Alonso-Fans

Die Fans von Fernando Alonso freuen sich über den Team-Wechsel von Aerodynamik-Genie Adrian Newey. Doch Jacques Villeneuve warnt: Der Auto-Konstrukteur wird sich auf den GP-Renner für 2026 konzentrieren.

Das Ziel von Aston Martin-Teambesitzer Lawrence Stroll ist klar: Der Mode-Milliardär will mit seinem Rennstall an die Spitze des Formel-1-Feldes gelangen. Dafür scheut der Kanadier keine Kosten und Mühen. In den letzten Monaten sicherte er sich die Dienste von einigen der klügsten Köpfe des Sports. Prominentester Neuzugang ist dabei Adrian Newey.

Der langjährige Red Bull Racing-Technikchef, der schon viele Weltmeister-Autos gebaut hat, nahm seine Arbeit im Team aus Silverstone kürzlich auf. Und die Fans von Fernando Alonso freuen sich schon auf Erfolge des Spaniers. Doch bei den Testfahrten haben die Grünen keinen guten Eindruck hinterlassen. Und bis sich die Arbeit des Briten bemerkbar macht, wird es noch dauern, wie Jacques Villeneuve im Gespräch mit «YaySweepstakes.com» erklärt.

«Der Fokus von Adrian Newey liegt auf dem nächsten Jahr, das 2025er-Auto wurde ja bereits konstruiert. Er kann ein paar Tipps geben und die richtigen Leute auf die richtigen Positionen bringen, aber da geht es wirklich nur um die Vorbereitung auf die mittel- bis langfristige Zukunft», sagt der 53-jährige GP-Veteran.

«Er hat es immer geschafft, Autos zu bauen, die die Grenzen des Reglements ausnutzen, er hat immer entweder Schlupflöcher gesehen oder Lösungen, die sehr clever waren, und hat das Maximum aus ihnen herausgeholt. Er hat es immer geschafft, mit den Fahrern zusammenzuarbeiten, was vielleicht der größte Unterschied zu den meisten anderen in seiner Funktion ist», lobt der Weltmeister von 1997.

«Er versteht, dass ein Mensch das Auto fährt und dass man sich darauf einstellen und es verstehen muss. Das ist also sehr spezifisch. Aber er entwirft ein Auto nicht im Alleingang. Er holt sich ein Team von Leuten, er gibt Anweisungen, aber letztlich ist es eine Gruppe, die daran arbeitet. Aber man braucht natürlich immer noch eine gute Führungskraft», ergänzt der elffache GP-Sieger.

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat