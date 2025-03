Fred Vasseur verrät: So geht Ferrari in Melbourne vor

2024 verpasste Ferrari den Team-WM-Titel nur knapp. In dieser Formel-1-Saison wollen die Roten triumphieren. Wie der älteste GP-Rennstall der Welt beim ersten Rennen vorgehen wird, verrät Teamchef Fred Vasseur.

Mit dem prominenten Neuzugang Lewis Hamilton will Ferrari erstmals seit 2008 wieder in der Team-WM triumphieren. Die Mannschaft aus Maranello verpasste den WM-Titel in der Team-Wertung im vergangenen Jahr nur knapp – am Ende fehlten nur 14 WM-Zähler auf das siegreiche McLaren-Team.

Entsprechend hoch sind die Erwartungen der Tifosi vor dem Saisonstart in Melbourne. Und auch die Vorfreude ist gross – sowohl bei den Fans des ältesten GP-Rennstalls der Welt als auch im Team selbst, wie Teamchef Fred Vasseur erklärt.

«Das Warten hat endlich ein Ende, und wir sind bereit, das erste Rennen der Saison zu bestreiten. Man könnte sagen, dass wir eine Reise in die Vergangenheit unternehmen, denn es ist schon ein paar Jahre her, dass Australien Gastgeber der ersten WM-Runde war», sagt der Franzose.

«Der Strassenkurs im Albert Park ist nicht besonders repräsentativ für den Rest des Jahres, aber im letzten Jahr waren wir dort gut unterwegs. Natürlich gibt es viele Fragezeichen, und wir sind gespannt, wie das Kräfteverhältnis aussehen wird, zumal die Ergebnisse des Bahrain-Tests sehr schwer zu deuten waren», fügt der Ingenieur an.

«Alle, auch die Fahrer, haben den ganzen Winter über im Formel-1-Werk in Maranello hart gearbeitet. Auch Charles hat im Fitnessstudio härter als je zuvor gearbeitet, und Lewis hat sich sehr bemüht, sich so schnell wie möglich in das Team zu integrieren. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, um gut abzuschneiden», erklärt der Teamchef, und verrät, wie seine Mannschaft den Saisonauftakt angehen will: «Wie immer werden wir uns in dieser Woche auf uns selbst konzentrieren, denn wir sind uns bewusst, dass dies erst der Anfang einer sehr langen Saison ist.»

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat