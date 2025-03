Fernando Alonso: «Adrian Newey wird jeden verbessern»

Mit Adrian Newey hat sich das Aston Martin Team die Dienste eines ganz besonderen Konstrukteurs gesichert. Das weiss auch Altmeister Fernando Alonso, der grosse Stücke auf den Aerodynamik-Experten hält.

Die Erfolgsbilanz von Adrian Newey spricht für sich. Der langjährige Technikchef von Red Bull Racing hat mit seinen Teams einige der erfolgreichsten GP-Renner in der Geschichte der Formel 1 entworfen. Entsprechend gross sind die Erwartungen, die das Aston Martin Team in den Neuzugang steckt. Auch Fernando Alonso ist sich sicher, dass sich die Arbeit des Briten positiv auf die Performance seines Dienstwagens auswirken wird.

Der zweifache Champion dämpft allerdings die Erwartungen einiger Fans, die auf eine sofortige Besserung hoffen. Er erklärt in Melbourne: «Bisher habe ich noch kein Feedback von Adrian gehört, denn ich habe mich noch nicht mit ihm ausgetauscht. Das, was ich von Andy (Cowell, Teamchef, Anm.) und den Ingenieuren gehört habe, ist, dass er zwar schon im Formel-1-Werk in Silverstone war.»

«Da ging es aber zunächst noch darum, das Team kennenzulernen und alle zu treffen», betonte der 43-Jährige. «Es ist immer noch die Anfangsphase, aber er ist sehr fokussiert und auch sehr enthusiastisch, was die Zukunft angeht, vor allem mit Blick auf die 2026er-Regeln. Hoffentlich werden wir in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen von seiner Magie erleben», ergänzte er.

Und Alonso schwärmte auch: «Er hat in unterschiedlichen Epochen unglaubliche Autos gebaut. Die Art, wie er das Auto versteht, und wie er begreift, welche Philosophien wir verfolgen müssen. Wird nicht nur einen grossen Einfluss auf das Team haben. Er wird jeden im Team verbessern und dafür sorgen, dass bei allen das Verständnis über das Auto besser wird. Ich erwarte also nicht nur, dass er seinen Beitrag leistet, sondern dass jeder dank Adrian ein neues Niveau erreichen kann.»

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat