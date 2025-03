Toto Wolff: Verstappen nicht mehr auf dem Radar

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat im vergangenen Jahr offen um den aktuellen Weltmeister Max Verstappen gebuhlt. Nun hat er gemäss Eigenaussage die Hoffnung auf eine Verpflichtung des Red Bull Racing-Stars aufgegeben.

Dass Max Verstappen auf der Wunschliste von jedem Formel-1-Teamchef stehen dürfte, ist angesichts des Erfolgsausweises des Red Bull Racing-Stars anzunehmen. Der Niederländer hat sich in den vergangenen vier Jahren vier Mal in Folge zum Weltmeister gekürt. Er hat in 209 GP insgesamt 63 Siege errungen. Mehr als die Hälfte aller Formel-1-Rennen, die er bestritten hat, beendete er auf dem Podest.

Auch die Konkurrenz muss da neidlos anerkennen: Der 27-Jährige ist ein Ausnahmekönner. Das betonte im vergangenen Jahr auch Toto Wolff mehrmals, und der Mercedes-Teamchef machte kein Geheimnis um seinen Wunsch, Verstappen als Nachfolger für den zu Ferrari abgewanderten Lewis Hamilton bei Mercedes an Bord zu locken.

Aber der erfolgreichste Rennfahrer der letzten Jahre ist vertraglich bis Ende 2028 an das Red Bull Racing Team gebunden. Und er betonte auf Nachfrage einiger Journalisten immer wieder, dass er sich bei seinem aktuellen Arbeitgeber wohl fühle und nicht mit dem Gedanken spiele, den Rennstall aus Milton Keynes zu verlassen.

Wolff entschied sich letztlich, die eigene Nachwuchshoffnung Kimi Antonelli ins zweite Cockpit neben George Russell zu setzen. Und deshalb sei die Verpflichtung von Verstappen aktuell auch kein Thema mehr, beteuerte der Wiener bei einer Presseveranstaltung in Melbourne.

«Wir müssen uns nun auf unsere eigene Fahrer-Paarung konzentrieren und das Beste aus dieser Wahl machen. Ich flirte nicht mit anderen, wenn ich in einer guten Beziehung stecke, und das ist genau die Situation, die wir in diesem Jahr haben. Verstappens Verpflichtung ist deshalb nicht auf dem Radar. Ich will mich vor allem auf meine Jungs konzentrieren», erklärte er mit Blick auf Russell und Antonelli.

Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat