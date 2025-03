Strafpunkte 2025: Verstappen und Alonso in Gefahr

​Auch in der GP-Saison 2025 wird den Piloten scharf aufs Lenkrad geschaut. Wir sagen, wer in Australien als Rennkommissar arbeitet und wo die 20 Fahrer in Sachen Strafpunkte stehen.

Das dicke Ende der Formel-1-WM 2024 kam für Max Verstappen nach dem Finale von Abu Dhabi: nochmals zwei Strafpunkte. 2025 muss der Red Bull Racing-Star aus diesem Grund höllisch aufpassen. So wie auch Fernando Alonso.

Zur Erinnerung: Das Strafpunkte-System des Autosport-Weltverband FIA wurde 2014 eingeführt. Maximal elf Knöllchen darf sich ein Grand-Prix-Pilot in einem Zeitraum von zwölf Monaten (also über eine Saison hinaus) leisten. Wer sich zwölf oder mehr zuschulden kommen lässt, der kommt auf die Strafbank und muss einen Grand Prix lang zuschauen. Das passierte Haas-Fahrer Kevin Magnussen 2024 in Baku.

Der Däne war damit der erste Fahrer, der eine Rennsperre erhielt seit dem Genfer Romain Grosjean, für das Auslösen der Startkollision in Belgien 2012. Grosjean musste beim darauffolgenden Rennen in Monza zusehen.

Was die Frage aufdrängt: Wer geht mit den meisten Strafpunkten in die Saison 2025?



Antwort: Ausgerechnet die Extraklasse-Fahrer Fernando Alonso und Max Verstappen haben derzeit am meisten Knöllchen angehäuft! Hier ihre Sünden und wann sie aus dem Register getilgt werden:



Fernando Alonso: 8 Strafpunkte

3 wegen gefährlichen Fahrens vor Russell in Australien (24. März 2025)

3 wegen Kollision mit Sainz in China (20. April 2025)

2 wegen Kollision mit Zhou in Österreich (30. Juni 2025)



Max Verstappen: 8 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Norris in Österreich (30. Juni 2025)

2 wegen Abdrängens von Norris in Mexiko (27. Oktober 2025)

1 wegen Nicht-Einhaltens der Richtzeit im Brasilien-Sprint (1. November 2025)

1 wegen zu langsamen Fahrens in der Katar-Quali (1. Dezember 2025)

2 wegen Kollision mit Piastri in Abu Dhabi (8. Dezember 2025)



Die Sünden des Spaniers und des Niederländers zeigen: Alonso ist im kommenden Frühling aus dem Gröbsten raus, Verstappen hingegen wird noch eine ganze Weile lang vorsichtig bleiben müssen – seine Strafen verfallen deutlich später.



Hier die zehn weiteren Sünder, die strafbelastet in die GP-Saison 2025 gehen:



Nico Hülkenberg: 4 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Alonso in Österreich (30. Juni 2025)

2 wegen Kollision mit Tsunoda in Italien (1. September 2025)



Lance Stroll: 4 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Ricciardo in China (21. April 2025)

2 wegen Kollision mit Albon in Katar (1. Dezember 2025)



Oscar Piastri: 4 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Lawson in Brasilien (2. November 2025)

2 wegen Kollision mit Colapinto in Abu Dhabi (8. Dezember 2025)



Esteban Ocon: 3 Strafpunkte

1 wegen gefährlichen Fahrens in der Boxengasse von Miami (4. Mai 2025)

2 wegen Kollision mit Gasly in Monaco (26. Mai 2025)



Lando Norris: 3 Strafpunkte

3 wegen zu schnellen Fahrens unter gelber Flagge in Katar (1. Dezember 2025)



Oliver Bearman: 2 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Colapinto in Brasilien (2. November 2025)



Alex Albon: 2 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Magnussen in Katar (1. Dezember 2025)



Liam Lawson: 2 Strafpunkte

2 wegen Kollision mit Bottas in Katar (1. Dezember 2025)



Carlos Sainz: 1 Strafpunkt

1 wegen Kollision mit Piastri in Miami (5. Mai 2025)



George Russell: 1 Strafpunkt

1 wegen Fehlverhalten hinter dem Safety-Car (1. Dezember 2025)



Ohne Strafpunkte sind am 16. März 2025 in Australien acht Fahrer:

Kimi Antonelli (GP-Neuling)

Gabriel Bortoleto (GP-Neuling)

Isack Hadjar (GP-Neuling)

Jack Doohan

Pierre Gasly

Lewis Hamilton

Charles Leclerc

Yuki Tsunoda



Als Rennkommissare in Australien 2025 arbeiten die beiden Einheimischen Garry Connelly und Matthew Selley, der Deutsche Gerd Ennser sowie der Brasilianer Enrique Bernoldi.