Charles Leclerc: Transparenz im Umgang mit Hamilton

Charles Leclerc kennt das Ferrari-Team sehr viel besser als sein neuer Stallgefährte Lewis Hamilton. Diesen Vorteil will der Monegasse aber nicht nutzen. Er betont, dass er sein Wissen mit dem siebenfachen Champion teile

Mit seinem bisherigen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz pflegte Charles Leclerc einen freundschaftlichen Umgang. Der Spanier musste nach dem Saisonende im vergangenen Jahr in Abu Dhabi aber das Team aus Maranello verlassen, um Platz für den prominenten Neuzugang Lewis Hamilton zu schaffen. Der siebenfache Weltmeister gestand in Melbourne, dass er sich noch in der Eingewöhnungsphase befindet.

Und damit die Anpassung an sein neues Auto und Arbeitsumfeld schnell vonstatten geht, bekommt er auch Schützenhilfe von seinem Teamkollegen Charles Leclerc, der seine siebte Saison mit den Roten in Angriff nehmen wird. Der Monegasse beteuert: «Natürlich werde ich mein Wissen mit ihm teilen, denn er ist jetzt Teil des Teams. Es gehört dazu, dass man Informationen austauscht und völlig transparent miteinander umgeht.»

Auch Hamilton gehe offen mit seinem Wissen um, erklärt der WM-Dritte des Vorjahres: «Er bringt die Erfahrung aus einem anderen Team mit, das ganz andes arbeitet und in dem eine andere Mentalität herrscht. Das ist unglaublich interessant und auch hilfreich. Er hat uns bereits sehr geholfen, zu verstehen, wie es bei Mercedes war und was bei Ferrari anders ist. Das hilft uns, das Beste aus beiden Welten zu nutzen, um das Team weiter zu verbessern.»

Dass Hamilton derzeit im Rampenlicht steht, ist Leclerc ganz recht, betont er. «Meine Aufgabe ist es, alles, was um das Team herum passiert, auszublenden, ob es nun negativ oder positiv ist. Und natürlich gab es in diesem Jahr nicht so viel Aufmerksamkeit für mich, was vollkommen in Ordnung ist», erklärt der achtfache GP-Sieger.

