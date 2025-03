China-GP Formel 1: Sprint-Modus und TV-Plan

Am Wochenende fährt die Formel 1 in Shanghai

Das zweite Rennen der Saison 2025 steht am Wochenende bevor – und der erste Sprint des Jahres! Wann läuft welche Session? Welche TV-Sender übertragen? Und wie genau ist das Format für den Sprint?

Nach dem Saison-Auftakt in Melbourne reist die Formel 1 weiter nach China. Dort steht neben dem zweiten Grand Prix des Jahres auch der erste Sprint der Saison 2025 an.

Seit der Einführung der Sprints an ausgewählten Wochenenden 2021 wurde der Modus mehrfach angepasst. Der Modus bleibt 2025 aber so wie 2024. Das bedeutet: Es gibt für den Sprint ein separates Qualifying (Sprint-Qualifying) und für den Grand Prix ein klassisches, einzelnes Qualifying.

Die Sprint-Quali findet bereits am Freitag statt: chinesischer Zeit am Nachmittag, für uns in Mitteleuropa um 8.30 Uhr. Der Sprint steigt dann am Samstagmorgen (für uns in Europa um 4 Uhr morgens). Gefahren wird über knapp über 100 Kilometer. Das entspricht in China 19 Runden.

Am Samstagnachmittag Ortszeit (8 Uhr morgens MEZ) findet dann wie üblich das Qualifying für den GP statt, am Sonntagnachmittag Ortszeit (ebenfalls 8 Uhr MEZ) dann der Grand Prix über gut 300 Kilometer (56 Runden).

Das China-Wochenende ist das erste von sechs Sprint-Wochenenden. Die übrigen fünf Sprints finden statt in Miami, Spa, Austin, São Paul und Lusail. Die Strecke in Interlagos bei São Paulo ist damit das fünfte Mal Austragungsort des Sprints. Den China-Sprint im Vorjahr gewann Max Verstappen für Red Bull Racing.

Alle bisherigen Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Großer Preis von China im TV

Freitag, 21. März

04.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

04.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

04.30 Beginn 1. Freies Training

06.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.45 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 1. Episode

08.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

08.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

08.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

08.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

08.30 Beginn Sprint Qualifying (bei uns im Ticker)

09.15 ServusTV – Analyse Sprint Qualifying

09.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

10.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

12.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Freies Training

15.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

16.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

17.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Australien

18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

Samstag, 22. März

03.25 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

03.30 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

04.00 Beginn Sprint (19 Runden; bei uns im Ticker)

04.30 ServusTV – Analyse Sprint

05.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

05.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

07.30 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

07.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

07.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard / Frankreich 2000

07.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

07.55 SRFzwei – Beginn Übertragung Qualifying

08.00 Beginn Qualifying (bei uns im Ticker)

09.00 ServusTV – Analyse Qualifying

09.10 SRFzwei – Wiederholung Sprint

09.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

11.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint - GP China

13.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint - GP China

13.30 Sky Sport F1 –The Rookies

14.20 Sky Sport F1 – McLaren's Meteoric Rise

15.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

18.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

Sonntag, 23. März

05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

06.00 ServusTV – Vorberichte

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

07.00 Sky Sport F1 – Vorberichte

07.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen

07.45 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

07.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

08.00 Beginn Großer Preis von China (56 Runden; bei uns im Ticker)

08.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

09.40 ServusTV – Analyse Rennen

09.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

10.30 Sky Sport F1 –Pressekonferenz Rennen

11.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

14.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Vorberichte

14.55 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

16.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.05 ORF1 – Wiederholung Rennen

23.50 ORF1 – F1 Motorhome