Mansell über Hamilton: 2025 wird ihn «verjüngen»

Nigel Mansell ist immer wieder Gast im Formel-1-Fahrerlager, zuletzt in Las Vegas und immer wieder beim Britischen GP in Silverstone

1992er-Weltmeister Nigel Mansell ist optimistisch, dass die Zeit bei Ferrari Lewis Hamilton inspirieren und verjüngen wird. Und prophezeit: «Lewis kann so ziemlich alles verlangen, und es wird akzeptiert werden.»

Ein Brite bei Ferrari – mit Lewis Hamilton ist das nun erstmals in diesem Jahrtausend wieder der Fall (Oliver Bearman fuhr 2024 ein einzelnes Rennen als Reservefahrer). Mansell, Weltmeister von 1992 und Ferrari-Pilot von 1989 bis 1990, sprach jetzt über Hamiltons Zeit bei Ferrari, die Erwartungen, aber auch die Möglichkeiten.

Mansell ist voll des Lobes für seinen Landsmann, sagte in einem Interview mit dem Guardian: «Er ist superintelligent, superklug. Ich liebe den Kerl. Ich bin schon sein ganzes Berufsleben lang ein großer Fan von Lewis.»

Und zu seinem Wechsel zu Ferrari sagt Mansell: «Er hat die Motivation und die Einstellung. Lewis' 2025 wird ihn verjüngen zu dem, der er vor fünf, zehn Jahren war. Zu Ferrari zu gehen ist einfach unglaublich inspirierend.»

Was Mansell meint: «Die Türen, werden sich dadurch öffnen, und Lewis kann so ziemlich alles verlangen, und es wird akzeptiert werden. Ferrari wird ihm alles geben, was er braucht, um den Job zu erledigen.»

Und ist sich sicher: «Und bis ich eines Besseren belehrt werde, denke ich, dass er den Job erledigen wird.» Also seinen achten Titel holen und damit alleiniger Rekordhalter werden. Aktuell liegt Lewis Hamilton mit Michael Schumacher und jeweils sieben WM-Titeln gleichauf.

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0