Hülkenberg: Punkte-Schwung aus Melbourne mitnehmen

Erstes Rennen in Grün: Nico Hülkenberg in Melbourne in seinem Sauber

Platz 7 und damit 6 Zähler fürs WM-Konto. Für Nico Hülkenberg und Sauber war der Auftakt in Australien ein voller Erfolg. Der Schwung aus dem Melbourne-Wochenende soll jetzt auch in China helfen.

Nico Hülkenberg wurde in Melbourne Siebter, steht nun mit sechs Zählern auf dem WM-Punktekonto sogar in der Fahrerwertung auf Rang 7. Diese sechs Punkte allein sind mehr, als Sauber in der gesamten Saison 2024 holte (4 Punkte).

Der Deutsche über seinen mehr als erfolgreichen Saisonstart: «Mit Punkten in Melbourne in die Saison zu starten, war ein großartiges Ergebnis für das Team und gibt uns einen positiven Schwung für die Reise nach China.»

Mattia Binotto, Geschäftsführer und Technischer Direktor des Teams: «Das Rennen in Melbourne war definitiv ein ermutigender Start in unsere Saison 2025, aber jetzt konzentrieren wir uns auf das nächste Rennwochenende.» Die wechselnden Wetterbedingungen in Melbourne hätten Sauber zudem geholfen, Punkte zu sammeln.

Nächster Stopp: China. Auf dem Shanghai International Circuit steht ein Sprint-Wochenende bevor. Hülkenberg: «Shanghai ist eine Strecke, auf der ich in der Vergangenheit gerne Rennen gefahren bin. Das Ziel ist es, von Anfang an voll da zu sein, unser Wochenende gut zu absolvieren und immer weiter voranzukommen.»

Hülkenberg weiter: «Sprint-Rennwochenenden bringen eine zusätzliche Intensität mit sich und sorgen für eine einzigartige Dynamik, insbesondere am Samstag, wo jede Session eine zusätzliche Bedeutung hat. Unmittelbar nach dem Sprint muss man sich wieder auf das Qualifying für das Hauptrennen konzentrieren. Unser Ansatz bleibt derselbe: Wir müssen jede Trainingseinheit des Wochenendes optimal nutzen und so viele Informationen wie möglich sammeln.»

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0