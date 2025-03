Horner: China ist die erste repräsentative Strecke

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner erklärt, warum die Tests in Bahrain und das Rennen in Melbourne noch keinen Aufschluss über das Kräfteverhältnis lieferten. Dennoch hat er einen Favoriten für China.

Im ersten GP des Jahres in Melbourne sicherte sich Max Verstappen für Red Bull Racing Platz 2 hinter Lando Norris (McLaren). Bei den Wintertests kristallisierte sich heraus, dass McLaren das schnellste Auto hat. Der Eindruck bestätigte sich in Melbourne. Doch wie stark ist das Papaya-Team wirklich – und wie nah ist Red Bull Racing dran?

Red Bull Racing-Teamchef Horner über das Kräfteverhältnis nach dem ersten Rennwochenende: «Man sollte da nicht so viel hineininterpretieren, weil diese Strecke sehr ungewöhnlich ist.» Die Strecke im Albert Park ist kein permanenter Kurs und hat daher ungewöhnliche Bedingungen für die Piloten. Dazu kam das unbeständige Wetter mit starkem Regen am Rennsonntag.

Horner zählt weiter auf: «Bahrain ist ungewöhnlich wegen der Oberfläche der Strecke.» Bei den Wintertests waren ebenfalls die Witterungsbedingungen äußerst ungewöhnlich: Es war kalt und teils regnerisch in der Wüste. Dazu ist die Streckenoberfläche in Bahrain nicht repräsentativ für die meisten anderen Rennstrecken.

Horner weiter: «Diese Strecke (in Melbourne, Anm.) ist ziemlich einzigartig. China wird die erste Rennstrecke sein, die repräsentativ für die Rennen ist, die noch kommen.» Bedeutet also: «Es wird faszinierend zu sehen, wie die Autos da performen.»

Zu dem Australien-Wochenende, bei dem Max Verstappen bis zur Ziellinie noch am Sieg schnupperte, sagte Horner: «Diese Strecke hat selbst zu unseren besten Zeiten nicht unsere Stärken herausgearbeitet. Wir haben dieses Rennen nur zweimal in 20 Jahren gewonnen. Das zeigt, dass es eine knifflige Strecke für uns ist. Wir freuen uns also, in China mehr über das Auto zu lernen und die Grenzen. McLaren wird da eindeutig schnell sein, da habe ich keine Zweifel. Aber es wird interessant, die Balance zu sehen.»

Voriges Jahr holte Norris in China die Sprint-Pole. Den Sprint selbst gewann dann aber Max Verstappen. In Renn-Qualifying und Rennen hatte der Niederländer die Nase vorn. Schaut man sich aber den Trend der vergangenen Saison an, wird klar, dass McLaren zu Saisonbeginn 2024 noch nicht so gut aussah und der China-GP (damals 5. Rennen) eher ein Ausreißer nach oben war. Was also dafür sprechen könnte, dass die Strecke McLaren eher liegt...

Australien-GP, Albert Park Circuit Melbourne

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42:06,304 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,895 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +8,481

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,135

05. Alex Albon (T), Williams, +12,773

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +17,413

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +18,423

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,826

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +20,448

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +22,473

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +26,502

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +29,884

13. Esteban Ocon (F), Haas, +33,161

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,351

Out

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, Unfall

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Unfall

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Unfall

Jack Doohan (AUS), Alpine, Unfall

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Unfall

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Norris 25 Punkte

02. Verstappen 18

03. Russell 15

04. Antonelli 12

05. Albon 10

06. Stroll 8

07. Hülkenberg 6

08. Leclerc 4

09. Piastri 2

10. Hamilton 1

11. Gasly 0

12. Tsunoda 0

13. Ocon 0

14. Bearman 0

15. Lawson 0

16. Bortoleto 0

17. Alonso 0

18. Sainz 0

19. Doohan 0

20. Hadjar 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 27 Punkte

02. Mercedes 27

03. Red Bull Racing 18

04. Williams 10

05. Aston Martin 8

06. Sauber 6

07. Ferrari 5

08. Alpine 0

09. Racing Bulls 0

10. Haas 0