Toto Wolff: Das sagt er zum fiesen Verstappen-Gerücht

​Nicht zum ersten Mal wird im Formel-1-Fahrerlager feilgeboten, Max Verstappen werde Red Bull Racing verlassen und zu Mercedes wechseln. Was Mercedes-Teamchef Toto Wolff dazu sagt.

Es ist wie eine alte Vinyl-Schallplatte mit Sprung: Im Fahrerlager des Shanghai International Circuit wird Weltmeister Max Verstappen wieder einmal unterstellt, Red Bull Racing den Rücken zu kehren und zu Mercedes zu gehen. Einer, der da gerne Brandstifter spielt, ist McLaren-CEO Zak Brown.

Die Ausgangslage ist einfach: Max Verstappen ist bis Ende 2028 bei Red Bull Racing unter Vertrag. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass im Abkommen mit dem Niederländer gewisse Leistungsklauseln verankert sind.

Branchenüblich ist, dass ein Pilot oder ein Team zu einem bestimmten Zeitpunkt der Weltmeisterschaft ein Mindestziel erreicht haben muss (entweder an Platz oder an Punkten), andernfalls der Fahrer weggehen kann; oder – und auch das kommt vor – das Team seinen Piloten aus dem Vertrag entlassen kann.

Gleichzeitig dürfen wir drei Aspekte nicht ausser Acht lassen: Erstens gehört es zum Rüstzeug aller Teams, Rivalen mit geschickt in den Medien platzierten Gerüchten zu destabilisieren.



Zweitens sollten die Leute niemals unterschätzen, wie loyal Max Verstappen ist. Er weiss es zu schätzen, wie sich damals Dr. Helmut Marko dafür starkgemacht hat, dass aus Max ein Red Bull-Fahrer wird, um zunächst mit Toro Rosso, dann mit Red Bull Racing Formel 1 zu fahren.



Drittens ist Max Verstappen einer, der sich an Widerständen steigert. Nach seinem vierten WM-Titel hat der Niederländer gesagt, dass dies sein vielleicht wertvollster Titel gewesen sein, weil er eben nicht mehr im besten Auto sass und sich dennoch durchgesetzt hat.



Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt zur fiesen Unterstellung, Max Verstappen lasse Red Bull Racing fallen wie eine heisse Kartoffel und falle in die Arme von Mercedes: «Es gibt da keinen Austausch. Die Saure-Gurken-Zeit beginnt in diesem Jahr offenbar ziemlich früh, aber wir stehen zu unseren Fahrern. Das ist die Entscheidung, die wir getroffen haben mit Kimi Antonelli und George Russell, und sie liefern beide unverändert sensationell ab.»



Beim Nachhaken, ob man sich denn mit Verstappen beschäftigen würde, sollte er denn verfügbar werden, meint der Österreicher Toto Wolff: «Da stellt sich heute die Frage gar nicht.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0