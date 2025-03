Max Verstappen: «Wir haben noch viel Arbeit vor uns»

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen versucht, aus dem vierten Platz in China das Positive mitzunehmen – nämlich Erkenntnisse, die dem Team hoffentlich in der Vorbereitung auf Japan helfen, das Auto zu verbessern.

Mit Platz 4 in China hat Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen das Podest knapp verpasst. Doch der Niederländer hofft, dass die Lehren aus der positiven zweiten Rennhälfte dem Team im weiteren Verlauf der Saison helfen können.

Verstappen nach dem Rennen: «Ich wusste, dass es nach dem Start hart sein würde, aber ich habe nicht erwartet, dass wir so viel Zeit verlieren. Es war ein schwieriges Rennen für uns, vor allem, weil wir nicht das Tempo hatten, um wirklich anzugreifen.»

Der Red Bull Racing-Pilot: «Der Start auf den Medium-Reifen war ziemlich hart. Wir wollten unser Tempo fahren, das ein gutes Stück langsamer war als das der Autos um uns herum, weil wir versucht haben, unsere Reifen nicht zu zerstören.»

Später wechselte er dann auf Hart: «Mit dem harten Reifen war es eine schwierige Anfangsphase, aber im zweiten Stint war die Leistung vielversprechender und wir sahen viel mehr Tempo im Auto.»

Bedeutet insgesamt: «Die letzten 19 Runden waren positiver und besser als erwartet, da wir die gleichen Rundenzeiten wie die Spitzenreiter hatten. Wir konnten das Auto besser handhaben und hatten viel mehr Grip auf den Reifen, sodass alles hoffnungsvoller aussah und das Fahren mehr Spaß machte.»

Vor allem aus der zweiten Rennhälfte können er und sein Team hoffentlich was mitnehmen, um das Auto zu verbessern.

Verstappen: «Wir können aus diesem Wochenende viel lernen und hoffen, dass wir in Japan eine bessere Leistung sehen werden, insbesondere auf einer Strecke, die ich sehr gerne fahre. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, denn wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, und unser Auto ist nicht so einfach zu fahren, aber zumindest war der letzte Stint vielversprechender, und es gibt viel, was wir analysieren können.»

Motorsport-Berater Dr. Helmut Marko verriet, dass für Red Bull Racing jetzt keineswegs zwei Wochen entspannte Pause sind. Man wird sich in der Zentrale in Milton Keynes/England treffen und Wege suchen, das Auto zu verbessern.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0