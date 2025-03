Racing Bulls: Tempo da, aber Flügel- & Stopp-Problem

Die Racing Bulls waren in Shanghai schnell, gingen aber punktlos aus. Tsunoda hatte einen kaputten Frontflügel, dazu fielen beide durch die Strategie zurück. Außerdem: Fans können die Garage jetzt virtuell besichtigen.

Es wäre vielleicht einiges möglich gewesen – und am Ende gingen sie doch punktlos aus. Die Racing Bulls landeten im China-Grand-Prix beide außerhalb der Punkteränge.

Rookie Isack Hadjar ging auch nach den drei Disqualifikationen mit Platz 11 knapp leer aus. Yuki Tsunoda wurde unglücklich Letzter. Ein bitteres Ergebnis – denn das Auto sah eigentlich richtig gut aus!

Das erste große Problem lag für die Racing Bulls in Shanghai in der Strategie: Eigentlich waren die Teams von einem Zwei-Stopp-Rennen ausgegangen. Doch die Reifen hielten besser, als es prognostiziert worden war. Dementsprechend sattelten viele Teams auf eine Ein-Stopp-Strategie um. Nicht so die Racing Bulls – das kostete am Ende Zeit.

Und es kam noch dazu: Hadjar wurde von Jack Doohan gleich zu Rennbeginn von der Strecke gedrängt, hing dann lange hinter dem Alpine-Piloten fest, bis der eine Zeitstrafe für das Manöver gegen Hadjar bekam.

Hadjar war nach dem Rennen enttäuscht, dass es mit den Punkten nicht geklappt hat: «Ehrlich gesagt, was ich vielleicht hätte besser machen können, ist das Chaos in der ersten Runde zu vermeiden. Wir hatten einen sehr starken Start, besser als die Ferrari, aber sind einfach in Kurve 2 hängen geblieben und haben Positionen verloren. Wir waren dann aber wieder schneller als gedacht, aber dann sind wir zum Stopp.»

Der Franzose ergänzt: «Was heute passiert ist, lag ein bisschen außerhalb meiner Kontrolle und ich frage mich, was mit einer Ein-Stopp-Strategie passiert wäre. Wir werden uns das alles bis zum nächsten Rennen noch mal mit dem Team genau angucken.» Hinterher ist man allerdings immer schlauer.

Yuki Tsunoda hatte dann auch noch ein Problem mit dem Frontflügel, musste den in einem langen ungeplanten Stopp komplett tauschen und fiel so ans Ende des Feldes zurück. Direkt nach dem Rennen mutmaßte der Japaner: «Es könnten Trümmerteile gewesen sein, die den Schaden verursacht haben. Aber wir müssen uns das genauer anschauen.»

Tsunoda über sein Ergebnis: «Ich bin sehr enttäuscht, ich habe mehr erwartet. So wollte ich das Rennen definitiv nicht beenden.» Auch Tsunoda sprach sich dafür aus, die Strategie noch in den Debriefs kritisch zu beleuchten – damit er bei seinem Heimrennen in knapp zwei Wochen besser abschneidet.

Für die Fans, die nicht bis zum Japan-Wochenende warten wollen, empfiehlt sich übrigens ein Besuch bei «The Garage», der neuen virtuellen 3D-Garage der Racing Bulls. In der virtuellen Box kann man sich interaktiv umschauen und per Klick erkunden: Wie arbeiten Mechaniker? Wie sieht Hadjars Routine vor dem Rennen aus? Warum steht hinten in der Garage eine Waage? Auch in die Fahrerräume von Hadjar und Yuki Tsunoda können Fans einen virtuellen Blick werfen.

Racing Bulls-CEO Peter Bayer: «Für Fans kann es schwierig sein, ein Rennen persönlich zu sehen, aber wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um mit unseren Fans in Kontakt zu treten und einige dieser Barrieren abzubauen. Dieses innovative 3D-Erlebnis bringt die Fans näher an die Rennstrecke und hebt das Engagement auf ein ganz neues Niveau.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0