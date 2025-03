Titel mit Ferrari: Vettel drückt Hamilton die Daumen

Sebastian Vettel und Lewis Hamilton 2023 in Suzuka. Vettel veranstaltete dort ein Umwelt-Event mit Bienenstöcken an der Rennstrecke

Wie einst Sebastian Vettel wechselte auch Lewis Hamilton als mehrfacher Weltmeister zu Ferrari. Vettel verriet nun: Er drückt Hamilton für den Titel in Rot die Daumen – und erklärt, worauf es ankommt, damit das gelingt.

Formel-1-Rentner Sebastian Vettel hat sich aus dem Ruhestand gemeldet – und verraten, dass der Deutsche Lewis Hamilton die Daumen drückt, mit Ferrari seinen achten WM-Titel zu gewinnen.

Im Interview mit «Sportsworld» von der BBC sagte der Deutsche über den Wechsel des siebenmaligen Champions zur Scuderia: «Lewis ist ein Wettbewerbstyp und hat sehr hohe Erwartungen an sich selbst. Er legt sicherlich alles daran, dass es gut funktioniert und hört den Geräuschen drumherum nicht so zu.»

Vettel spricht aus Erfahrung. Auch er machte den Wechsel zur Scuderia, war zu diesem Zeitpunkt viermaliger Weltmeister. Bei Vettel hat es zu dem WM-Titel mit Ferrari nicht gereicht, es blieb bei seinen vier Weltmeisterschaften mit Red Bull Racing. Nach zwei Jahren bei Aston Martin beendete er im November 2022 seine Karriere.

Beide haben es versucht mit der WM in Rot – Vettel ist gescheitert, Hamilton hat die Herausforderung noch vor sich. Vettel sagt mit einem Lachen: «Bei mir hat es wegen Lewis nicht geklappt. Wir werden also sehen, wie es bei ihm läuft.» 2018 wurde Vettel WM-Vizeweltmeister, Hamilton landete 88 Punkte vor ihm.

Vettel über Hamilton: «Ich drücke ihm die Daumen, wir sind lange gegeneinander gefahren und verstehen uns sehr gut. Er ist aktuell mit Abstand der Fahrer, der am offensten ist. Was er auf der Strecke drauf hat, muss ich glaube ich nicht wiederholen, da sprechen die Statistiken für sich selbst. Es ist toll, dass er immer noch in der Startaufstellung ist, dass er seinen Einfluss noch immer hat und ihn positiv nutzt. Natürlich drücke ich ihm die Daumen, dass er die WM gewinnt.» Wie auch Vettel in seinen letzten Karriere-Jahren setzt sich Hamilton für ihm am Herzen liegende Themen ein.

Vettel ergänzt aber: «Charles (Leclerc, Anm.) ist auch noch da, ich bin mit ihm zusammen gefahren. Es ist ein starkes Line-up und am Ende müssen viele Dinge zusammenkommen, damit man in den letzten Rennen der Saison noch um die WM fährt. Aber ich will nach nur einem Rennen noch nichts ausschließen.» Das Interview wurde nach dem Australien-GP, aber noch vor dem China-GP aufgezeichnet. Hamiltons Sprint-Sieg konnte Vettel also noch nicht erahnen – genauso wenig wie die Disqualifikation im GP.

Vettels Kurzprognose zum WM-Kampf: «Im Moment wirkt es, als wäre es Max gegen Lando.» Verstappen gegen Norris also. Und Vettel ergänzt: «Vielleicht kommt Mercedes in den Mix, Ferrari ist da…»

Auf jeden Fall steht eine spannende Saison bevor – die auch Sebastian Vettel noch immer verfolgt.

Vettel hat übrigens nach dem Shanghai-Rennen auch wieder ins Formel-1-Geschehen eingegriffen (allerdings passiv): Durch eine skurrile Konstellation wurde er am Sonntag neuer Ferrari-Rekordfahrer – ohne auch nur einen Meter gefahren zu sein.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0