Lando Norris (McLaren): «Das ist unvermeidlich»

McLaren hat die stärksten Autos. Wie geht man damit innerhalb des Teams mit Blick auf den WM-Kampf um? Lando Norris sagt: «Wir sind zwei Konkurrenten, die beide gewinnen wollen.» Aber noch steht Teamwork an.

Der McLaren ist zu Beginn der Saison das stärkste Auto, wird also um beide WM-Titel fahren. Aber welcher Fahrer kriegt im Zweifel den Vorrang?

Das Thema Stallorder bei McLaren lief schon Ende der Saison 2024 heiß. Gibt man Lando Norris den Vorzug? Lässt Oscar Piastri das mit sich machen? Und was, wenn Norris seinen Vorteil nicht nutzen kann? Am Ende gewann McLaren den Konstrukteurs-Titel, Fahrerweltmeister wurde Max Verstappen (Red Bull Racing).

In dieser Saison haben bislang Norris und Piastri jeweils einmal gewonnen, Norris liegt in Punkten vorn. Und bislang kamen sich beide Piloten noch nicht in die Quere. Bislang.

Norris sagte nach dem Rennen in China, wo er hinter seinem Teamkollegen Zweiter wurde: «Wir konnten heute frei fahren. Ich hatte nicht das Tempo, um wirklich an Oscar heranzukommen, und er ist sehr gut gefahren. Er hat es also verdient. Das Gleiche gilt für das letzte Wochenende. Es gab diese beiden Runden, von denen alle so gerne reden, in denen wir nur unsere Position gehalten haben, aber im Rest des Rennens konnten wir frei fahren.»

Er stellt aber auch fest: «Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann ein engeres Rennen haben werden. Ich denke, wir sind beide aufgeregt – wahrscheinlich nervös und aufgeregt zugleich – und ich bin mir sicher, dass das Team es auch sein wird.» Das Worst-Case-Szenario eines Wettbewerbs innerhalb des Teams wäre immer, dass sich beide Piloten gegenseitig rauscrashen (siehe Hamilton/Rosberg bei Mercedes).

Bislang hat McLaren keine Nummer eins für die Saison 2025 ausgerufen, bevorzugt keinen der beiden Fahrer in strategischen Entscheidungen, um so die Chancen auf den Fahrer-WM-Titel zu erhöhen und potenzielle Konflikte und Punktausfall zu vermeiden. CEO Zak Brown hatte im Rahmen des China-Wochenendes gesagt: «Wir haben zwei Nummer-eins-Fahrer.»

Nach nur zwei Wochenenden ist es zu früh, eine Nummer eins auszurufen – doch im späteren Saisonverlauf wird das Team wohl die eine oder andere Entscheidung treffen müssen, die sich im Zweifel auch gegen einen der beiden Fahrer richten würde.

Norris: «Wir wissen, dass wir, so sehr wir auch zusammenarbeiten und Spaß haben, versuchen wollen, uns gegenseitig zu schlagen und zu zeigen, wer der Beste ist. Und das ist unvermeidlich. Es hat also keinen Sinn, diese Tatsache zu verbergen oder etwas daraus zu machen.»

Der Brite stellt klar: «Wir sind zwei Konkurrenten, die beide gewinnen wollen. Aber wir helfen uns gegenseitig. Ich denke, dass wir beide am China-Wochenende aufgrund dieser Tatsache etwas Besseres erreicht haben. Und wir werden das auch weiterhin tun. Ich bin mir sicher, dass es im Moment so sein wird, aber wie Oscar sagte, können andere Teams jederzeit etwas finden.» Gemeint sind Verbesserungen an Autos, die McLaren den aktuellen Tempo-Vorteil nehmen würden.

Norris erklärt: «Andere Teams haben bereits über Upgrades und dergleichen gesprochen und können schneller aufholen, als man denkt, genau wie wir es letztes Jahr getan haben. So sehr wir das auch tun, müssen wir auch als Team denken und das Team von dieser Seite aus weiter vorantreiben.»

Erst mal also gemeinsam das Team voranbringen – um nicht im Szenario «Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte» zu enden…

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0